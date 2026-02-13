Tak się walczy w Lords of the Fallen 2. Elden Ring ma się czego bać?

Lords of the Fallen 2 jest coraz bliżej. Świadczyć może o tym fakt, iż ewidentnie rozpoczęła się już kampania mająca przekonać nabywców do tytułu.

Czy zatem gra przebij Lords of the Fallen z 2023 roku? I czy Elden Ring ma się czego bać? Czysta rozgrywka z Lords of the Fallen 2 Zdecydowanie za wcześnie na to, by odpowiedzieć na te pytania. Niemniej już kilka dni temu wydawca Lords of the Fallen 2, CI Games, postanowił przybliżyć nam nieco swoją nadchodzącą grę w ramach dziennika deweloperskiego. Ten poświęcony był systemowi walki, dzięki czemu mogliśmy zarówno posłuchać samych twórców, jak i w praktyce zobaczyć, jak to wszystko wygląda.

Teraz fragmenty rozgrywki przedstawiające właśnie masakrowanie potworów (gdy akurat te nie masakrują nas) został zaprezentowane w nieco bardziej skondensowanej formie. Bez gadających głów czy też komentarzy z offu – tylko czysty gameplay. Z zastrzeżeniem, że opublikowane materiały pochodzą z gry jeszcze w fazie alfa.

GramTV przedstawia:

Jest zatem dynamicznie, jest krwiście i jest widowiskowo. Wszystko dzieje się zdecydowanie szybciej niż dotychczas. Jak to zresztą w produkcjach z gatunku soulslike bywa, mierzyć się będziemy zarówno z przeciwnikami naszego wzrostu, którzy posługiwać się będą bronią białą lub magią, ale również ze znacznie lub nawet znacznie znacznie większymi maszkarami. Bo nie może być za łatwo, prawda? Lords of the Fallen 2 ukaże się w 2026 roku zarówno na komputerach osobistych, jak i konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Za grę ponownie odpowiedzialne będzie studio Hexworks, czyli twórcy pierwowzoru. Ponownie powrócimy do świata Umbral, aczkolwiek wszystko dziać się będzie 100 lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony serii.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

