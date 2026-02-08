Zaloguj się lub Zarejestruj

Teenage Mutant Ninja Turtles wejdą do VR już tej wiosny

Jakub Piwoński
2026/02/08 12:00
Przedsprzedaż już trwa. Zaprezentowano też nowy teaser.

Wcześniejsze doniesienia znajdują w końcu potwierdzenie. Jedna z najsłynniejszych marek popkultury na świecie właśnie stawia pierwszy krok w wirtualnej rzeczywistości. Teenage Mutant Ninja Turtles po raz pierwszy trafią do VR za sprawą gry Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, tworzonej przez Cortopia Studios i Beyond Frames Entertainment.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City

Teenage Mutant Ninja Turtles w wirtualnej rzeczywistości

Wraz z ogłoszeniem premiery zaprezentowano nowy zwiastun rozgrywki, pokazujący dynamiczne poruszanie się po kanałach i dachach komiksowego Nowego Jorku. Skakanie, wspinaczka i skradanie się są tu kluczowe, podobnie jak walka z Klanym Stopy oraz jego liderem – Shredderem. Twórcy podkreślają, że gra została zaprojektowana od podstaw z myślą o VR, stawiając na pełną immersję i opcjonalny tryb kooperacji.

To nie jest gra o sterowaniu Żółwiami, tylko o byciu jednym z nich – mówi Ace St. Germain, creative director projektu. Każdy z bohaterów ma unikalne cechy, ale bez sztywnych klas – styl gry zależy od ekwipunku, budowy postaci i decyzji gracza.

Już 23 lutego gracze będą mogli sprawdzić tytuł w darmowym demo podczas Steam Next Fest. Fragment gry pozwoli przejść pierwsze 15 minut rozgrywki i wcielić się w każdego z czterech Żółwi. Demo zniknie 2 marca. Wszystko wskazuje na to, że TMNT szykuje się na mocne wejście do świata VR.

Premiera zaplanowana jest na wiosnę, a tytuł zadebiutuje na platformach Meta Quest, SteamVR oraz Pico w cenie 24,99 USD. Przedsprzedaż już ruszyła, a użytkownicy Meta Quest mogą skorzystać z 20% zniżki na start.

Źródło:https://www.uploadvr.com/teenage-mutant-ninja-turtles-empire-city-coming-spring-2026-gameplay-trailer-revealed/

News
teaser
VR
wirtualna rzeczywistość
Teenage Mutant Ninja Turtles
zapowiedź gry
Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City
Cortopia Studios
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




