Teenage Mutant Ninja Turtles wejdą do VR już tej wiosny

Wcześniejsze doniesienia znajdują w końcu potwierdzenie. Jedna z najsłynniejszych marek popkultury na świecie właśnie stawia pierwszy krok w wirtualnej rzeczywistości. Teenage Mutant Ninja Turtles po raz pierwszy trafią do VR za sprawą gry Teenage Mutant Ninja Turtles: Empire City, tworzonej przez Cortopia Studios i Beyond Frames Entertainment.

Teenage Mutant Ninja Turtles w wirtualnej rzeczywistości

Wraz z ogłoszeniem premiery zaprezentowano nowy zwiastun rozgrywki, pokazujący dynamiczne poruszanie się po kanałach i dachach komiksowego Nowego Jorku. Skakanie, wspinaczka i skradanie się są tu kluczowe, podobnie jak walka z Klanym Stopy oraz jego liderem – Shredderem. Twórcy podkreślają, że gra została zaprojektowana od podstaw z myślą o VR, stawiając na pełną immersję i opcjonalny tryb kooperacji.