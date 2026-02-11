Jak mysz z bossem. Nowy materiał z rozgrywki z MOUSE: P.I. for Hire

Kilka lat temu Cuphead pokazał, że w branży jest spora nisza dla produkcji stylizowanych na kreskówki z lat 30. Nie da się wszak ukryć, że taki kierunek artystyczny generuje fantastyczny klimat.

Wspominamy o tym, bo w sieci wylądował nowy materiał z nadchodzącej produkcji. Tym razem ekskluzywny materiał przygotowany przez serwis IGN pozwala nam dokładniej spojrzeć na to, jak w MOUSE: P.I. for Hire wyglądać będą walki z bossami . To istotne, bo tego typu przeciwników w produkcji stołecznej ekipy na pewno nie zabraknie.

Jako mysi detektyw Jack Pepper w rzeczonym nagraniu trafiamy w toku śledztwa na cmentarz. Tam zaś przyjdzie nam zmierzyć się z duchem trzeciej żony, która nie jest szczególnie zadowolona z naszych odwiedzin . Efektem jest konieczność walki nie tylko z samą zjawą, ale też przyzywanymi przez nią szkieletami czy też płonącymi czaszkami. My zaś, niczym Alan Wake, możemy zadawać maszkarze obrażenia za pomocą światła latarki. Nie zabraknie jednak też klasycznych strzelb czy karabinów.

To kolejny materiał z MOUSE: P.I. for Hire, który ukazał się w ostatnich dniach. Wcześniej mieliśmy też okazję, by rzucić okiem na pierwsze 12 minuty rozgrywki. Nic jednak dziwnego, że akcja promocyjna zaczyna nabierać rozpędu. Wszak premiera tytułu od Fumi Games już za kilka tygodni, jest to więc idealny moment, by przypomnieć graczom o prywatnym detektywie do wynajęcia.

Pierwotnie MOUSE: P.I. for Hire miało ukazać się jeszcze w 2025 roku. Niemniej w listopadzie oficjalnie potwierdzono, iż gra zaliczy kilkumiesięczne opóźnienie. Ostatecznie wpadnie ona w nasze ręce 19 marca 2026 roku. Wcielić się w rolę Jacka Peppera będą mogli zarówno posiadacze komputerów osobistych, jak i posiadacze konsol Nintendo Switch 1 i 2, PlayStation 4 i 5 oraz Xbox One i Series X/S.