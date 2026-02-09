Zaloguj się lub Zarejestruj

Minionki wracają do akcji. Zobacz teaser siódmego filmu animowanej serii

Jakub Piwoński
2026/02/09 15:30
0
0

Sympatyczne stworzenia znowu narozrabiają – pytanie, czy także w box office.

Podczas Super Bowl niespodziewanie zaprezentowano nową pełnometrażową odsłonę serii o Minionkach, ujawniając jednocześnie jej tytuł. Universal wykorzystał największe sportowe wydarzenie w USA, by przypomnieć, że jedna z najbardziej dochodowych marek animowanych świata ani myśli zwalniać.

Minionki
Minionki

To już siódmy film z serii o Minionkach

Nowy film trafi do kin pod tytułem Minionki i straszydła (Minions & Monsters) i zadebiutuje latem tego roku. Będzie to siódmy pełnometrażowy film całego uniwersum Jak ukraść Księżyc, a jednocześnie trzecia kinowa produkcja skupiona wyłącznie na żółtych bohaterach. Patrząc na globalne wyniki box office’u poprzednich części, trudno się dziwić, że studio przyspieszyło premierę – pierwotnie planowaną dopiero na 2027 rok.

Co ciekawe, tytuł filmu pokrywa się z krótkometrażówką z 2021 roku, co natychmiast rozbudziło spekulacje fanów. Na razie nie potwierdzono, czy kinowa historia będzie bezpośrednim rozwinięciem tamtej animacji, czy jedynie luźno nawiąże do jej pomysłu i estetyki.

GramTV przedstawia:

Za reżyserię odpowiada Pierre Coffin, weteran cyklu i jednocześnie głos Minionków, co sugeruje zachowanie dobrze znanego stylu humoru. Scenariusz napisał Brian Lynch, współautor fabuły Minionków z 2015 roku. Nowy film ma wyznaczoną datę premiery na 1 lipca 2026.

Tagi:

Popkultura
teaser
Hollywood
reklama
popkultura
film animowany
Minionki
Super Bowl
nowy film
zapowiedź filmu
seria filmów
Minionki i straszydła
Jakub Piwoński

Dziennikarz filmowy z otwartym podejściem do kina i popkultury. Science fiction w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.




Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112