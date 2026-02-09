Minionki wracają do akcji. Zobacz teaser siódmego filmu animowanej serii

Sympatyczne stworzenia znowu narozrabiają – pytanie, czy także w box office.

Podczas Super Bowl niespodziewanie zaprezentowano nową pełnometrażową odsłonę serii o Minionkach, ujawniając jednocześnie jej tytuł. Universal wykorzystał największe sportowe wydarzenie w USA, by przypomnieć, że jedna z najbardziej dochodowych marek animowanych świata ani myśli zwalniać.

To już siódmy film z serii o Minionkach

Nowy film trafi do kin pod tytułem Minionki i straszydła (Minions & Monsters) i zadebiutuje latem tego roku. Będzie to siódmy pełnometrażowy film całego uniwersum Jak ukraść Księżyc, a jednocześnie trzecia kinowa produkcja skupiona wyłącznie na żółtych bohaterach. Patrząc na globalne wyniki box office’u poprzednich części, trudno się dziwić, że studio przyspieszyło premierę – pierwotnie planowaną dopiero na 2027 rok.