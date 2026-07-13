Tak mógł wyglądać DOOM 4. Do sieci wyciekły nowe grafiki i animacje

Od kilku lat seria DOOM ponownie jest stałym elementem FPS-owego krajobrazu. Ale aby tak się stało, trzeba było ją wskrzesić.

Tego zadania podjęło się oczywiście id Software. Chociaż droga do tego powrotu była wyboista. Niepublikowane wcześniej materiały z DOOM 4 Już w 2008 roku, 4 lata po premierze DOOM 3, id zapowiedziało grę DOOM 4. Projekt ten powstawał kilka kolejnych lat, ale ostatecznie został porzucony. Wtedy też doszło do swoistego resetu, a teksańskie studio ostatecznie w 2016 roku wypuściło na rynek produkcję zatytułowaną po prostu DOOM. Ta skorzystała z kilku rzeczy opracowanych na potrzeby nigdy nie wydanej Czwórki, ale większość treści trafiła do kosza. Trudno się dziwić, bo w międzyczasie zmieniły się całe założenia projektu – choćby w kwestii miejsca akcji czy też realiów, które zastanie ikoniczny DOOM Slayer.

Okazuje się jednak, że materiały te nie przepadły bezpowrotnie. Użytkownicy @Runhob i @WadOverdose, którzy już wcześniej publikowali nieoficjalne materiały ze skasowanej gry, udostępnili w serwisie X nieznane wcześniej animacje i grafiki koncepcyjne z DOOM 4. W ten sposób możemy rzucić okiem m.in. na przeciwników, którzy mieli stanąć na naszej drodze, bronie, za pomocą których mieliśmy tychże przeciwników eksterminować czy też inne elementy, które koniec końców nigdy nie trafiły w ręce graczy. Są to m.in. piekielny soul swalower czy też alternatywny projekt minigunnera.

GramTV przedstawia:

Po DOOM z 2016 roku na rynek trafiły jeszcze DOOM Eternal z roku 2020 oraz DOOM: The Dark Ages z roku 2025. Ta ostatnia gra otrzymała niedawno DLC zatytułowane Revelations. Jego premiera zbiegła się jednak w czasie z szeroko zakrojonymi zwolnieniami w szeregach id Software. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów. Wczytywanie ramki mediów.

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

