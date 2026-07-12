Głośny serial science fiction skasowany przez Netflixa. Poznaliśmy powody anulowania nowej serii

Platforma podała powody skasowania swojego świeżego serialu science fiction już po pierwszym sezonie.

Netflix wyjaśnił, dlaczego serial The Boroughs nie doczeka się drugiego sezonu. Produkcja zebrała znakomite recenzje, przyciągnęła ponad 20 milionów widzów i przez kilka tygodni utrzymywała się w globalnej czołówce platformy. Mimo tego dalsza realizacja serii science fiction okazała się nieopłacalna. The Boroughs – wysoki budżet pogrzebał szanse na drugi sezon Decyzja o zakończeniu The Boroughs po zaledwie jednym sezonie była jedną z najbardziej zaskakujących kasacji serialowych 2026 roku. Produkcja mogła pochwalić się nie tylko dużą popularnością, lecz także bardzo dobrym przyjęciem ze strony krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes serial uzyskał wynik 96 procent pozytywnych recenzji.

Krótko po premierze The Boroughs trafiło na pierwsze miejsce zestawienia najpopularniejszych produkcji Netfliksa. Serial pozostawał również przez cztery tygodnie w pierwszej dziesiątce globalnego rankingu platformy. W ciągu pierwszych czterech tygodni zgromadził ponad 20 milionów widzów. Jednym z producentów wykonawczych byli Ross i Matt Dufferowie, twórcy Stranger Things. The Boroughs wyróżniało się na tle wielu produkcji science fiction między innymi skupieniem historii na starszych bohaterach, co pozwoliło serialowi dotrzeć do zróżnicowanej grupy odbiorców. Pomimo obiecujących wyników Netflix poinformował kilka tygodni po debiucie, że serial nie zostanie przedłużony. Decyzja szybko wywołała liczne spekulacje. Pojawiły się między innymi sugestie, że kasacja mogła mieć związek z przejściem braci Dufferów do konkurencyjnego studia. Twórcy Stranger Things podpisali wcześniej umowę z Paramount, w ramach której mają przygotowywać filmy i seriale. Dufferowie tłumaczyli, że zależy im na realizowaniu produkcji przeznaczonych do kinowej dystrybucji, czego Netflix nie był w stanie im zagwarantować. Choć relacje pomiędzy obiema stronami miały pozostać poprawne, pojawiły się doniesienia, że po podpisaniu nowego kontraktu współpraca nie wyglądała już tak samo. Netflix przekonuje jednak, że anulowanie The Boroughs nie było formą odwetu, lecz wynikało przede wszystkim z rachunku ekonomicznego. Według szacunków realizacja jednego odcinka kosztowała około 10 milionów dolarów. Wyniki oglądalności, choć wysokie, nie miały uzasadniać tak dużego budżetu.

GramTV przedstawia:

Jinny Howe, odpowiedzialna w Netflixie za seriale fabularne powstające w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, przyznała w rozmowie z mediami, że na decyzję wpłynęło kilka elementów. Nie ujawniła jednak ich szczegółów: Podjęliśmy tę decyzję po bardzo dokładnym i rozważnym przeanalizowaniu sytuacji. Howe podkreśliła również, że w przypadku The Boroughs brano pod uwagę wiele różnych czynników: Na tę konkretną decyzję wpłynęło wiele różnych elementów. Przedstawicielka NNetflixa zapewniła jednocześnie, że platforma pozostaje zadowolona z ostatecznego kształtu produkcji oraz reakcji widzów: Jesteśmy naprawdę bardzo dumni z tego serialu. Uważamy, że jego twórcy dostarczyli niezwykle rozrywkowe i filmowe doświadczenie wielu osobom, które pokochały tę produkcję. Przypadek The Boroughs pokazuje, że nawet bardzo dobre recenzje, pierwsze miejsce na liście popularności oraz ponad 20 milionów widzów nie zawsze wystarczają do przedłużenia serialu. Przy budżecie wynoszącym około 10 milionów dolarów za odcinek Netflix uznał, że kontynuowanie produkcji nie byłoby finansowo uzasadnione. The Boroughs – recenzja serialu. To coś więcej niż Stranger Things dla seniorów

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.