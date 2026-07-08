Legenda FPS-ów zdziesiątkowana. id Software miało stracić około połowy pracowników

Przy okazji niedawnych komunikatów płynących z XBOX-a główny nacisk padł na studia, które zmieniły swoją przynależność właścicielską. Ale nie tylko na nich wpłynęła ta sytuacja.
W innych wypadkach doszło “jedynie” do zwolnień. Bezpieczne nie okazało się nawet legendarne id Software.
Zwolnienia nie ominęły id
Dziś id nie ma może już takiego statusu, jak jeszcze dwie dekady temu, nadal jest jednak ważnym studiem. Jest to przecież ekipa, która w świetnym stylu przywróciła na salony nieco zakurzoną markę DOOM, tworząc trzy kolejne ciepło przyjęte jej części, a w międzyczasie wraz z Avalanche Studios dała nam też drugą odsłonę Rage. Niemniej to wszystko najwyraźniej nie wystarczyło, by uchronić teksańską ekipę przed zwolnieniami i to wcale nie takimi małymi. Mowa bowiem o redukcji na poziomie nawet 50 procent dotychczasowego stanu osobowego.
O całej sprawie na LinkedInie napisał Michael Maynard, który w id spędził 21 lat i nie krył rozgoryczenia:
Wielki dzień dzisiaj w id Software! Stworzyliśmy bezdyskusyjnie NAJLEPSZE pierwszoosobowe gry akcji w całej branży. DOOM, DOOM: Eternal, DOOM: The Dark Ages. Kwintesencja współczesnej trylogii pierwszoosobowej akcji!
Mimo to Microsoft/XBOX zdecydował dzisiaj, że połowa zespołu nie jest już potrzebna i należy ją zwolnić; pomimo całej niesamowitej pracy i wysiłku każdego projektanta, programisty, artysty, specjalisty od dźwięku, projektanta poziomów, efektów, projektanta technicznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Tak, byłem częścią zespołu (około 50% firmy), który został dzisiaj zwolniony. (Byłem tam przez PONAD 20 lat! Od RAGE po DOOM: Dark Ages). Smutne, ale zajmuję się tym (grami wideo) od ponad 40 lat, więc nie jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Po prostu naprawdę smutne jest to, że w ten sposób id Software, PIONIER/INNOWATOR akcji FPS, zostaje zdegradowany do roli kolejnej „reorganizacji” aktywów.
GramTV przedstawia:
To o tyle gorzka sytuacja, gdyż ma ona miejsce w momencie, gdy na rynek trafia pierwsze rozszerzenie do ubiegłorocznego DOOM: The Dark Ages o nazwie Revelations. Ten zresztą na ten moment może pochwalić się na Steamie 96% pozytywnych ocen. Tak czy inaczej, nie wiadomo, czy w obliczu tych zwolnień planowane są kolejne dodatki i ogólnie jaka przyszłość czekać będzie samo id.