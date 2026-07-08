Legenda FPS-ów zdziesiątkowana. id Software miało stracić około połowy pracowników

Przy okazji niedawnych komunikatów płynących z XBOX-a główny nacisk padł na studia, które zmieniły swoją przynależność właścicielską. Ale nie tylko na nich wpłynęła ta sytuacja.

W innych wypadkach doszło “jedynie” do zwolnień. Bezpieczne nie okazało się nawet legendarne id Software.

Zwolnienia nie ominęły id

Dziś id nie ma może już takiego statusu, jak jeszcze dwie dekady temu, nadal jest jednak ważnym studiem. Jest to przecież ekipa, która w świetnym stylu przywróciła na salony nieco zakurzoną markę DOOM, tworząc trzy kolejne ciepło przyjęte jej części, a w międzyczasie wraz z Avalanche Studios dała nam też drugą odsłonę Rage. Niemniej to wszystko najwyraźniej nie wystarczyło, by uchronić teksańską ekipę przed zwolnieniami i to wcale nie takimi małymi. Mowa bowiem o redukcji na poziomie nawet 50 procent dotychczasowego stanu osobowego.