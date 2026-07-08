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Legenda FPS-ów zdziesiątkowana. id Software miało stracić około połowy pracowników

Maciej Petryszyn
2026/07/08 10:30
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Przy okazji niedawnych komunikatów płynących z XBOX-a główny nacisk padł na studia, które zmieniły swoją przynależność właścicielską. Ale nie tylko na nich wpłynęła ta sytuacja.

W innych wypadkach doszło “jedynie” do zwolnień. Bezpieczne nie okazało się nawet legendarne id Software.

id Software
id Software

Zwolnienia nie ominęły id

Dziś id nie ma może już takiego statusu, jak jeszcze dwie dekady temu, nadal jest jednak ważnym studiem. Jest to przecież ekipa, która w świetnym stylu przywróciła na salony nieco zakurzoną markę DOOM, tworząc trzy kolejne ciepło przyjęte jej części, a w międzyczasie wraz z Avalanche Studios dała nam też drugą odsłonę Rage. Niemniej to wszystko najwyraźniej nie wystarczyło, by uchronić teksańską ekipę przed zwolnieniami i to wcale nie takimi małymi. Mowa bowiem o redukcji na poziomie nawet 50 procent dotychczasowego stanu osobowego.

O całej sprawie na LinkedInie napisał Michael Maynard, który w id spędził 21 lat i nie krył rozgoryczenia:

Wielki dzień dzisiaj w id Software! Stworzyliśmy bezdyskusyjnie NAJLEPSZE pierwszoosobowe gry akcji w całej branży. DOOM, DOOM: Eternal, DOOM: The Dark Ages. Kwintesencja współczesnej trylogii pierwszoosobowej akcji!

Mimo to Microsoft/XBOX zdecydował dzisiaj, że połowa zespołu nie jest już potrzebna i należy ją zwolnić; pomimo całej niesamowitej pracy i wysiłku każdego projektanta, programisty, artysty, specjalisty od dźwięku, projektanta poziomów, efektów, projektanta technicznego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.

Tak, byłem częścią zespołu (około 50% firmy), który został dzisiaj zwolniony. (Byłem tam przez PONAD 20 lat! Od RAGE po DOOM: Dark Ages). Smutne, ale zajmuję się tym (grami wideo) od ponad 40 lat, więc nie jest to dla mnie ogromne zaskoczenie. Po prostu naprawdę smutne jest to, że w ten sposób id Software, PIONIER/INNOWATOR akcji FPS, zostaje zdegradowany do roli kolejnej „reorganizacji” aktywów.

GramTV przedstawia:

To o tyle gorzka sytuacja, gdyż ma ona miejsce w momencie, gdy na rynek trafia pierwsze rozszerzenie do ubiegłorocznego DOOM: The Dark Ages o nazwie Revelations. Ten zresztą na ten moment może pochwalić się na Steamie 96% pozytywnych ocen. Tak czy inaczej, nie wiadomo, czy w obliczu tych zwolnień planowane są kolejne dodatki i ogólnie jaka przyszłość czekać będzie samo id.

Źródło:https://insider-gaming.com/doom-developer-id-software-loses-50-of-its-staff-in-layoffs/

Tagi:

News
id Software
zwolnienia
Xbox
id
Xbox Game Studios
pracownicy
redukcja etatów
Michael Maynard
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
4
wolff01
Gramowicz
Dzisiaj 11:45
Thadrion napisał:

 bo idSoftware w swej zaje****ości kładło na nią tak samo lachę jak na Quake'a. 

 Jedyne dobre co mają do zaoferowania, to silnik idTech. 

Własnie to jest to. Wiadomo, żal ludzi kórzy tracą pracę, bo nie raz to naprawdę nie ich wina w jakim kierunku idzie studio... ale patrzałem na te studia co poleciały i ich dorobek w ostatnich latach i ja naprawdę nie widzę żeby MS jakoś mocno na tych decyzjach straciło... może gdzieś gaming potencjalnie straci na braku kontynuacji takich gier jak Senua - ale hity sprzedażowe to to nie były... a cześć z tych gier jak South of Midnight zostały po prostu zjechane przez graczy (bo oczywiście żurnalisci się zachwycali).

dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 11:40
wolff01 napisał:

A co myśleli, że oni patrzą na dorobek tych studiów? Liczy się kasa tu i teraz a nie że to "fajny i zgrany zespół" i "wspaniałe talenty" - swoją drogą, każdy tak napisze o swojej firmie chyba ze go wywali dyscyplinarnie, bo jakby napisał inaczej to by się zaraz pytania pojawiły. Nikt nie napisze np. "cóż, nasze gry hitami to raczej nie były ostatnio" bo by go wszyscy w social mediach zjechali. A fakt jest taki że wiele z tych studiów które poleciały chluby Microsoftowi raczej nie przynisoły np. Compulsion Games... (choć ci akurat trafili do nowego właściciela). ID też się noga ostatnio podwinęła bo najnowszy Doom hitem to nie był (choć tu są sprzeczne informacje, bo zaś powołują się na "listy subskrypcji")...

Ale wiesz, dorobek nigdy nie był ważny w biznesie. To co osiągnąłeś lata temu nie wpływa na dzisiaj tak bardzo. id Software się sprzedało bo nie potrafili zbalansować innowacji i biznesu i poszli do Zenimax by potem trafić w ręce Microsoftu. Oni już wtedy mieli kłopoty finansowe i mieli do wyboru albo się sprzedać albo zwalniać. 

Dodatkowo oni byli innowacyjni... 20 lat temu. Później mieli ciekawe rozwiązania jeżeli chodzi o technologie ale jakiś rewolucji jeżeli chodzi o gatunek nie robili już. Rage był taki sobie. Doom 2016 to był w zasadzie powrót do przeszłości. Fajnie dla boomerów jak ja ale to w zasadzie solidny prosty FPS z dawnych lat w nowej oprawie. I podobał się głównie dlatego że inne firmy za bardzo kombinują z FPS-ami i nie było czegoś prostego. I to było 10 lat temu.

Quake Champions im nie wyszedł. 

Doom Eternal i Dark Ages to po prostu Doom 2016 + gimmick. W Eternal miałeś swap broni pod przeciwnika a w Dark Ages kolorowe ataki i tarczę. 

I to spoko bo to nadal dobre gry same w sobie tylko trzeba to połączyć z faktem że ich studio pewnie trochę kosztuje. Microsoft mówił że na każdy zainwestowany dolar tracą 63 centy. Co oznacza że cała strategia Microsoftu przez ostatnie lata to była jedna wielka katastrofa. 

I po prostu czyszczą dom bo tak się nie da funkcjonować długoterminowo. Do 14 poziomów managementu żeby podejmować proste decyzje o czym było w innym newsie. Potężne straty finansowe przez lata. Utrata dużej części rynku od czasu PS4 i Xbox One i brak pomysłu jak to odzyskać. Brak naprawdę dobrych gier, tzw system sellerów. Halo przykładowo dzisiaj to katastrofa. Studia które po prostu nie dostarczały. Niektóre robiły 8 lat i wydały jakiegoś gniota. Nie mówiąc o raku który się rozlazł po studiach gdzie ci ludzie mówili jak to nienawidzą graczy albo białych ludzi albo jedno i drugie. I bardziej ich interesowało wkurzenie Elona Muska niż zrobienie dobrej gry. Mieli robić rozrywkę a uprawiali aktywizm.

Plus dla Microsoftu bo potraktował te studia lepiej niż to się działo w przeszłości. Bo jakiemuś tam próbują znaleźć nowego właściciela a te które po prostu się rozwodzą zatrzymają prawa do swoich gier. Gdzie bardzo często w przeszłości było tak że jak podpisywałeś umowę z jakimś wydawcą to dawałeś mu prawa do swoich marek i te prawa zostawały u wydawcy. 

I powiem że chyba naprawdę czyszczą dom bo pamiętacie tego rasistowskiego art directora z Obsidianu na którego narzekam za każdym razem jak wspominany jest Obsidian? A no jego też zwolnili.

To nie oznacza że rzeczywiście będzie lepiej plus te zwolnienia w ID Software też dotyczą weteranów co jest podejrzane ale ogólnie Microsoft nie ma szans funkcjonować na rynku jeżeli na każdym dolarze tracą 63 centy.

Thadrion
Gramowicz
Dzisiaj 11:18
wolff01 napisał:

A co myśleli, że oni patrzą na dorobek tych studiów? Liczy się kasa tu i teraz a nie że to "fajny i zgrany zespół" i "wspaniałe talenty" - swoją drogą, każdy tak napisze o swojej firmie chyba ze go wywali dyscyplinarnie, bo jakby napisał inaczej to by się zaraz pytania pojawiły. Nikt nie napisze np. "cóż, nasze gry hitami to raczej nie były ostatnio" bo by go wszyscy w social mediach zjechali. A fakt jest taki że wiele z tych studiów które poleciały chluby Microsoftowi raczej nie przynisoły np. Compulsion Games... (choć ci akurat trafili do nowego właściciela). ID też się noga ostatnio podwinęła bo najnowszy Doom hitem to nie był (choć tu są sprzeczne informacje, bo zaś powołują się na "listy subskrypcji")...

Nawet zakładając dobrze przyjęte 3 ostatnie części Dooma (choć dla mnie osobiście tylko Doom z 2015 był git), to ID Software w ostatnich latach położyli spać markę Quake - Quake Champions to niewypał, a darmowy Quake Live został zabity przez mikropłatności i przejście na model płatny. Rage i Rage 2 w cale nie było dobre, wręcz przeciwnie - drętwe, powtarzalne i nudne do bólu, co potwierdzają oceny. Ich markę Wolfenstein przekazano MachineGames, bo idSoftware w swej zaje****ości kładło na nią tak samo lachę jak na Quake'a. 

 Jedyne dobre co mają do zaoferowania, to silnik idTech. 




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