Tajemniczy film science fiction w pierwszym zwiastunie. Produkcja zebrała fatalne recenzje

Disney zaprezentował pierwszy zwiastun długo oczekiwanego nowego filmu science fiction.
Wśród najważniejszych premier lutego na Disney+ znajduje się najnowszy film science fiction w reżyserii Andrew Stantona, twórcy WALL-E i Gdzie jest Nemo. In the Blink of an Eye, znane również jako W okamgnieniu, właśnie doczekało się pierwszego zwiastuna, który prezentuje tajemniczy film wytwórni. Prace nad filmem zakończyły się jeszcze w 2023 roku, ale dopiero teraz Disney zdecydował się na premierę swojego dzieła. Trailer produkcji zobaczycie poniżej.
In the Blink of an Eye – pierwszy zwiastun nowego filmu science fiction od Disneya
Fabuła rozpoczyna się od Wielkiego Wybuchu i rozwija się równolegle w trzech liniach czasowych. Pierwsza przenosi widza 45 tysięcy lat wstecz do początków ludzkości, zaś druga osadzona jest we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Trzecia dotyczy podróży kosmicznej rozgrywającej się około 200 lat w przyszłości.
Andrew Stanton wraca tym samym do kina aktorskiego po długiej przerwie. Jego poprzednia próba w tym gatunku, czyli John Carter z 2012 roku, zakończyła się spektakularną porażką finansową i artystyczną, co kosztowało Disneya setki milionów dolarów i przekreśliło plany na kolejne części.
W obsadzie filmu znaleźli się m.in: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs, Jorge Vargas, Tanaya Beatty oraz Skywalker Hughes.
Przypomnijmy, że In the Blink of an Eye zadebiutuje na platformie Disney+ już 27 lutego bieżącego roku.
