Tajemniczy film science fiction w pierwszym zwiastunie. Produkcja zebrała fatalne recenzje

Wśród najważniejszych premier lutego na Disney+ znajduje się najnowszy film science fiction w reżyserii Andrew Stantona, twórcy WALL-E i Gdzie jest Nemo. In the Blink of an Eye, znane również jako W okamgnieniu, właśnie doczekało się pierwszego zwiastuna, który prezentuje tajemniczy film wytwórni. Prace nad filmem zakończyły się jeszcze w 2023 roku, ale dopiero teraz Disney zdecydował się na premierę swojego dzieła. Trailer produkcji zobaczycie poniżej.

In the Blink of an Eye – pierwszy zwiastun nowego filmu science fiction od Disneya

In the Blink of an Eye zadebiutowało na trwającym festiwalu w Sundance. Niestety pierwsze recenzje nie napawają optymizmem. Produkcja może pochwalić się w serwisie Rotten Tomatoes zaledwie 18% pozytywnych opinii z 17 recenzji.