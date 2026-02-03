Zaloguj się lub Zarejestruj

Tajemniczy film science fiction w pierwszym zwiastunie. Produkcja zebrała fatalne recenzje

Radosław Krajewski
2026/02/03 17:40
0
0

Disney zaprezentował pierwszy zwiastun długo oczekiwanego nowego filmu science fiction.

Wśród najważniejszych premier lutego na Disney+ znajduje się najnowszy film science fiction w reżyserii Andrew Stantona, twórcy WALL-E i Gdzie jest Nemo. In the Blink of an Eye, znane również jako W okamgnieniu, właśnie doczekało się pierwszego zwiastuna, który prezentuje tajemniczy film wytwórni. Prace nad filmem zakończyły się jeszcze w 2023 roku, ale dopiero teraz Disney zdecydował się na premierę swojego dzieła. Trailer produkcji zobaczycie poniżej.

In the Blink of an Eye

In the Blink of an Eye – pierwszy zwiastun nowego filmu science fiction od Disneya

In the Blink of an Eye zadebiutowało na trwającym festiwalu w Sundance. Niestety pierwsze recenzje nie napawają optymizmem. Produkcja może pochwalić się w serwisie Rotten Tomatoes zaledwie 18% pozytywnych opinii z 17 recenzji.

Fabuła rozpoczyna się od Wielkiego Wybuchu i rozwija się równolegle w trzech liniach czasowych. Pierwsza przenosi widza 45 tysięcy lat wstecz do początków ludzkości, zaś druga osadzona jest we współczesnych Stanach Zjednoczonych. Trzecia dotyczy podróży kosmicznej rozgrywającej się około 200 lat w przyszłości.

Andrew Stanton wraca tym samym do kina aktorskiego po długiej przerwie. Jego poprzednia próba w tym gatunku, czyli John Carter z 2012 roku, zakończyła się spektakularną porażką finansową i artystyczną, co kosztowało Disneya setki milionów dolarów i przekreśliło plany na kolejne części.

GramTV przedstawia:

W obsadzie filmu znaleźli się m.in: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs, Jorge Vargas, Tanaya Beatty oraz Skywalker Hughes.

Przypomnijmy, że In the Blink of an Eye zadebiutuje na platformie Disney+ już 27 lutego bieżącego roku.

Tagi:

Popkultura
zwiastun
film
Disney
science fiction
streaming
sci-fi
Disney+
Andrew Stanton
In the Blink of an Eye
W okamgnieniu
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112