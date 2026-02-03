Michael aż się błyszczy. Pierwszy pełny zwiastun widowiskowej biografii Króla Popu

W sieci zadebiutował pierwszy pełny zwiastun filmu Michael, biografii Michaela Jacksona w reżyserii Antoine’a Fuquy. Wcześniej twórcy pokazali jedynie krótszy teaser, który miał zasygnalizować skalę projektu – teraz widzowie dostali wgląd w pełnoprawną zapowiedź widowiska, które trafi do kin 24 kwietnia 2026 roku. Już po trailerze widać, że będzie to kolejna biografia mocno stawiająca na rozmach, blask i spektakl, bliższa popowemu show niż kameralnemu portretowi artysty.

Michael – pełny zwiastun filmu biograficznego

Film zapowiada się na bardzo bezpieczną produkcję, co dla jednych będzie zaletą, dla innych powodem do sceptycyzmu. Krytycy już zwracają uwagę na nienaturalne dialogi, zbyt gładkie zdjęcia i nierówną grę Jaafara Jacksona, siostrzeńca Michaela, który wciela się w Króla Popu. Mimo to Michael budzi ogromną ciekawość – porównania do Bohemian Rhapsody w wersji „na sterydach” nie są przypadkowe.