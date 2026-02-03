Zaloguj się lub Zarejestruj

Michael aż się błyszczy. Pierwszy pełny zwiastun widowiskowej biografii Króla Popu

Jakub Piwoński
2026/02/03 07:30
Po krótszym teaserze twórcy pokazują rozbudowaną zapowiedź filmu Antoine’a Fuquy – spektakularnej, kosztownej i kontrowersyjnej biografii Michaela Jacksona.

W sieci zadebiutował pierwszy pełny zwiastun filmu Michael, biografii Michaela Jacksona w reżyserii Antoine’a Fuquy. Wcześniej twórcy pokazali jedynie krótszy teaser, który miał zasygnalizować skalę projektu – teraz widzowie dostali wgląd w pełnoprawną zapowiedź widowiska, które trafi do kin 24 kwietnia 2026 roku. Już po trailerze widać, że będzie to kolejna biografia mocno stawiająca na rozmach, blask i spektakl, bliższa popowemu show niż kameralnemu portretowi artysty.

Michael – pełny zwiastun filmu biograficznego

Film zapowiada się na bardzo bezpieczną produkcję, co dla jednych będzie zaletą, dla innych powodem do sceptycyzmu. Krytycy już zwracają uwagę na nienaturalne dialogi, zbyt gładkie zdjęcia i nierówną grę Jaafara Jacksona, siostrzeńca Michaela, który wciela się w Króla Popu. Mimo to Michael budzi ogromną ciekawość – porównania do Bohemian Rhapsody w wersji „na sterydach” nie są przypadkowe.

Warto przypomnieć, że Bohemian Rhapsody pozostaje najbardziej dochodową biografią w historii kina (ponad 900 mln dolarów), z kolei Elvis zarobił „zaledwie” 288 mln. Przy budżecie wynoszącym około 155 mln dolarów Michael ma realne szanse na pobicie tego wyniku, zwłaszcza że projekt od początku był planowany jako wielkie wydarzenie kinowe.

Produkcja nie obyła się jednak bez problemów. Spory prawne zmusiły twórców do gruntownego przemontowania filmu i porzucenia dużej części już nakręconego materiału. Ostatecznie historia zakończy się na meteorycznym wzlocie Jacksona w latach 80., a późniejsze wydarzenia – w tym batalie sądowe – zostały całkowicie wycięte. Producent Graham King nie ukrywa, że druga część, skupiona na latach Króla Popu, powstanie tylko wtedy, gdy Michael okaże się kasowym hitem. Jeśli nie – ambitny, kosztowny projekt może zakończyć się na jednym, efektownym rozdziale.

Jakub Piwoński

