Disney+ na luty z niesamowicie mocnymi tytułami. Powrót hitu science fiction i nowość, która pominęła kina

Będzie co oglądać w tym miesiącu na platformie Disneya.

Właśnie dla takich premier subskrybuje się Disney+. Platforma przedstawiła pełną rozpiskę swoich premier na bieżący miesiąc, wśród których nie brakuje głośnych nowości, jak i oczekiwanych powrotów. Jednym z nich jest drugi sezon hitowego science fiction Paradise, który niedawno otrzymał pierwszy pełny zwiastun. Dodatkowo na Disney+ powróci z drugim sezonem Spryciarz, a także zadebiutuje nowy serial Ryana Murphy’ego, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette. Jedną z dwóch dużą premierą filmową będzie Ella McCay, która pierwotnie miała trafić do kin, ale przez niskie wpływy z amerykańskich kin, w wielu krajach Disney wycofał debiut filmu na dużym ekranie, od razu umieszczając produkcję na streamingu. Drugą jest film science fiction W okamgnieniu, który miał swoją premierę na Sundance, po której pojawiło się sporo negatywnych recenzji. Poniżej zobaczycie pełną rozpiskę premier wraz z datami debiutów i opisami. Disney+ – premiery na luty 2026 Muppet Show – 4 lutego

Czas na Muppet Show! Kermit, panna Piggy i pozostałe Muppety zapraszają na specjalny występ z okazji pięćdziesięciolecia swojego kultowego programu z lat 1975-1981. Po ponad czterdziestu latach Muppety wracają do telewizji z rewią w starym stylu, pełną piosenek, skeczów i niekontrolowanego chaosu za kulisami – starzy widzowie poczują się jak w domu, nowi odkryją, z czym to się je. Na deskach teatru Muppetów zagości też gość specjalny - supergwiazda muzyki pop, Sabrina Carpenter! Ella McCay – 5 lutego W filmie Ella McCay wytwórni 20th Century Studios młoda idealistka próbuje pogodzić rodzinny chaos z pasją do pracy w komedii o ludziach, których kochasz, i o tym, jak z nimi nie zwariować. Reżyserem i scenarzystą filmu Ella McCay jest James L. Brooks (Lepiej być nie może, Czułe słówka” Telepasja), a wśród gwiazdorskiej obsady znaleźli się Emma Mackey, Jamie Lee Curtis, Jack Lowden, Kumail Nanjiani, Ayo Edebiri, Spike Fearn, Rebecca Hall, Julie Kavner, Becky Ann Baker, Joey Brooks oraz Albert Brooks i Woody Harrelson. Spryciarz (Sezon 2) – 10 lutego

Spryciarz jest genialnym chirurgiem, ale też byłym złodziejem, który próbuje żyć uczciwie, co w kolonialnym Port Victory nie jest wcale proste. Jego dawny mentor, Fagin, wciąż wciąga go w ryzykowne napady, a na domiar złego jego serce skradła córka gubernatora, lady Belle. Czy uda mu się uciec od przeszłości? Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette – 13 lutego (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień) Serial limitowany stacji FX Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette przedstawia historię burzliwego romansu i głośnego małżeństwa jednej z najsłynniejszych par XX wieku. To pierwsza odsłona antologii Ryana Murphy’ego Love Story, inspirowana książką Elizabeth Beller Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy. On – amerykański książę, który dorastał na oczach całego narodu, a z chłopca stał się ulubieńcem mediów i najbardziej pożądanym kawalerem w kraju. Ona – niezależna ikona stylu, która sama zapracowała na swój sukces. Zaczynała jako asystentka sprzedaży, by zostać dyrektorką w firmie Calvin Klein i zaufaną powierniczką samego projektanta. Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło. Paradise (Sezon 2) – 23 lutego (pierwsze trzy odcinki, kolejne co tydzień) W drugim sezonie Xavier wyrusza w świat, by odnaleźć Teri. Odkrywa przy tym, jak ludzie przetrwali trzy lata po wydarzeniach z Dnia. Tymczasem w Paradise napięcie nieustannie rośnie - społeczność zaczyna się rozpadać, a bunkier zmaga się z konsekwencjami wydarzeń z pierwszego sezonu. Mieszkańcy odkrywają kolejne tajemnice związane z powstaniem miasta. Pozostałe premiery lutego na Disney+: 1 lutego - JAK UKRAŚĆ KSIĘŻYC

1 lutego - MINIONKI ROZRABIAJĄ

1 lutego - E.T.

1 lutego - GRIND HOUSE: PLANET TERROR

1 lutego - BĘKARTY WOJNY

1 lutego - JACKIE BROWN

1 lutego - KILL BILL

1 lutego - KILL BILL 2

1 lutego - WŚCIEKŁE PSY

1 lutego - NOTTING HILL

3 lutego - GENIALNA MORGAN – NOWE ODCINKI 2.SEZONU

11 lutego - MORDERCZY KRZYK: PRAWDZIWY HORROR

13 lutego - NIE ODCHODŹ

27 lutego - W OKAMGNIENIU

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.