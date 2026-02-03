P.T. Adamczyk o muzycznej stronie Cyberpunka 2077. Tak powstawał kultowy soundtrack polskiego hitu!

P.T. Adamczyk to utalentowany polski kompozytor muzyki do gier wideo i filmów, który odpowiada między innymi za stworzenie jednej z najbardziej szalonych ścieżek dźwiękowych do gry Cyberpunk 2077 od studia CD Projekt Red. Muzyk zdradził nam kilka smaczków dotyczących produkcji kultowego soundtracku, wliczając w to wykorzystywanie naprawdę kosmicznego instrumentu, o jakiego istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

Gucio1846: Jaka jest Twoja metoda pracy? Skrupulatnie komponujesz, siedząc przed komputerem z instrumentami w rękach? A może zdarza Ci się rejestrować dźwięk lub jakąś linię melodyczną pod wpływem chwili?

P.T Adamczyk: Myślę, że nie ma reguły. W przypadku Cyberpunka 2077 główny materiał melodyczny i pomysł na brzmienie powstały w wyniku niekończących się jamów. Podpinałem parę instrumentów, które w danej chwili wydawały mi się interesujące, i zaczynałem eksplorować ich możliwości. Ciągnęło mnie do instrumentów z nietypowymi “interfejsami”, przez co nie mogłem polegać na swojej znajomości czy to klawiatury, DAW-a, czy MPC-tkowych padów. Tak naprawdę cały proces był jedną wielką eksploracją. Nagrywałem godzinami, potem edytowałem, wybierałem fragmenty, które nadawały się do dalszej pracy. W przypadku muzyki bardziej akustycznej, tonalnej, tradycyjnej częściej zdarza mi się usłyszeć jakiś tune zanim usiądę “do dłubania”, natomiast najczęściej pomysły przychodzą do mnie po prostu w trakcie pracy.

Ścieżka dźwiękowa do Cyberpunka jest totalnie odjechana i niepowtarzalna. Co było najtrudniejsze w uzyskaniu finalnego efektu? Dobór instrumentów? Połączenie różnych elementów w całość, a może uzyskanie tego intrygującego, futurystycznego brzmienia?

To bardzo miłe, dziękuję. Wydaje mi się, że najtrudniejsza była skala przedsięwzięcia. Chcieliśmy naprawdę stworzyć ścieżkę dźwiękową, która bardzo wiernie oddawałaby historię V. Wymagało to ogromu pracy i planowania, więc to prawdopodobnie było najtrudniejsze w całym procesie. Oprócz tego trudne było też znalezienie jakiegoś specyficznego wyrazu, który nie polegałby po prostu na skopiowaniu istniejącego już stylu muzycznego. Często oznaczało to pracę wbrew ramom gatunkowym, co z kolei wymagało od nas sporo odwagi i po prostu czasu.

Z jakich instrumentów korzystasz? Widziałem, że w jednym wywiadzie omawiałeś jakąś dziwną “skrzynkę”. Było to coś bardzo nietypowego na tle choćby standardowych instrumentów pokroju gitary lub klawiszy.

Folktek Mescaline — bo domyślam się, że o tym mówisz — był na pewno gwiazdą całego procesu i wydaje mi się, że też pierwszym instrumentem, który naprawdę pozwolił nam się skupić na jakimś konkretnym dźwięku. Jest to zamknięty syntezator modularny, aczkolwiek bardzo dziwny i bardzo niechętny do współpracy. Instrument kapryśny, w którym czysty, dostrojony dźwięk jest raczej wypadkiem przy pracy, a nie stanem domyślnym. Poza tym użyłem dużo — nazwijmy to — butikowych sprzętów trochę mniejszych firm, bo instrumenty te potrafiły mnie zaskoczyć, a praca z nimi była inspirująca. Większość z nich trudno się stroi bądź ustawia w nich konkretne tempo lub metrum i w zasadzie wydaje mi się, że to właśnie ten brak synchronizacji był najbardziej fascynującym elementem. Sporo czasu spędziłem z Pulsarem od SOMA, miałem mnóstwo efektów pod ręką, m.in. cyfrowy delay BASTL Thyme, do tego niezastąpiony Polivoks, a ich cechą wspólną był chałupniczy charakter — trochę jak wszczepy Nomadów lub jakieś niższe warstwy społeczności Night City. Można powiedzieć: muzyczna metoda Stanisławskiego.

Ile czasu potrafiło Ci zająć dopieszczenie jednego numeru? Jak często zmieniała się wizja?