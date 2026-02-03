Po 11 latach reżyserska legenda powróci z nowym filmem. Same gwiazdy w obsadzie nowej produkcji

Nancy Meyers powraca z nowym filmem po jedenastu latach. Autorka takich klasyków, jak Ojciec panny młodej, Nie wierzcie bliźniaczkom, Lepiej późno niż później oraz Praktykant, zapowiedziała swój nowy film. Produkcja trafiła pod skrzydła Warner Bros. i właśnie nabrała rozpędu. Niezatytułowany jeszcze film ma imponującą obsadę, w której znaleźli się: Penélope Cruz, Kieran Culkin, Jude Law, Emma Mackey oraz Owen Wilson. Taki zestaw nazwisk jasno pokazuje, że Meyers ponownie stawia na gwiazdorską energię i ekranową chemię, z której słynęły jej wcześniejsze filmy.

Nancy Meyers kręci nowy film z gwiazdorską obsadą

To pierwszy pełnometrażowy projekt reżyserki od czasu premiery Praktykanta z 2015 roku. Prace nad nowym filmem rozpoczęły się jeszcze na początku obecnej dekady, jednak droga do realizacji okazała się wyjątkowo kręta. Początkowo projekt rozwijano dla Netflixa, lecz platforma wycofała się z planów ze względu na rozbieżności budżetowe. Ostatecznie pałeczkę przejęło Warner Bros., które niemal od razu po rezygnacji platformy rozpoczęło rozmowy z twórczynią.