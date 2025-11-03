Ta wiadomość ucieszy wszystkich wyczekujących Fallouta 5

Fani serii Fallout mogą odetchnąć – Bethesda oficjalnie potwierdziła, że prace nad kolejną odsłoną kultowej serii trwają. Choć studio nie ujawniło jeszcze oficjalnej nazwy gry, najnowsze informacje sugerują, że Fallout 5 znajduje się co najmniej w fazie przedprodukcyjnej.

Fallout 5 najwyraźniej powstaje

Podczas niedawnej transmisji Todd Howard, dyrektor Bethesdy, podkreślił: „Wiedzcie, że pracujemy nad jeszcze większą częścią [Fallouta]. Nie możemy się doczekać dnia, w którym będziemy mogli podzielić się tym ze wszystkimi”. Te słowa rozwiewają wątpliwości, czy studio faktycznie rozpoczęło prace nad kolejną dużą odsłoną serii i sugerują, że projekt jest już aktywnie rozwijany.