Ta wiadomość ucieszy wszystkich wyczekujących Fallouta 5

Jakub Piwoński
2025/11/03 10:30
Bethesa potwierdza prace “nad jeszcze większą częścią”, choć nie mówi wprost, o co chodzi.

Fani serii Fallout mogą odetchnąć – Bethesda oficjalnie potwierdziła, że prace nad kolejną odsłoną kultowej serii trwają. Choć studio nie ujawniło jeszcze oficjalnej nazwy gry, najnowsze informacje sugerują, że Fallout 5 znajduje się co najmniej w fazie przedprodukcyjnej.

Fallout
Fallout

Fallout 5 najwyraźniej powstaje

Podczas niedawnej transmisji Todd Howard, dyrektor Bethesdy, podkreślił: „Wiedzcie, że pracujemy nad jeszcze większą częścią [Fallouta]. Nie możemy się doczekać dnia, w którym będziemy mogli podzielić się tym ze wszystkimi”. Te słowa rozwiewają wątpliwości, czy studio faktycznie rozpoczęło prace nad kolejną dużą odsłoną serii i sugerują, że projekt jest już aktywnie rozwijany.

GramTV przedstawia:

Choć premiera Fallouta 5 wciąż jest odległa i prawdopodobnie miną lata, zanim gra trafi na rynek, wiadomo, że Bethesda skupia się na dopracowaniu kluczowych elementów gry i fabuły. Po premierze The Elder Scrolls 6 studio będzie mogło jeszcze bardziej przyspieszyć produkcję, by spełnić oczekiwania fanów.

W międzyczasie Bethesda rozwija również inne projekty związane z serią. W przyszłym roku na Nintendo Switch 2 zadebiutuje ulepszona wersja Fallouta 4, zatytułowana Fallout 4 Anniversary. Dodatkowo serial telewizyjny Fallout powróci z sezonem 2 na Prime Video już 17 grudnia. Fallout 5 pozostaje jednak najbardziej wyczekiwaną pozycją w uniwersum, a każda informacja o postępach w jego produkcji wzbudza ogromne emocje wśród fanów. Tymczasem niedawno minęła rocznica Fallouta 2.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/new-fallout-5-update-confirms-what-fans-have-expected-all-along/

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
wolverine
Gramowicz
Dzisiaj 11:06

Fani serii to powinni wyczekiwać dnia, kiedy Bethesda straci prawa do tego tytułu.




O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
