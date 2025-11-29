Zaloguj się lub Zarejestruj

Zagadkowy teaser TGA rozbudza oczekiwania fanów. Czy nadchodzi zwiastun The Elder Scrolls VI?

Jakub Piwoński
2025/11/29 20:30
Fani już się nie mogą doczekać i będą widzieli zwiastuny gry nawet tam, gdzie ich nie ma.

Od pierwszej zapowiedzi The Elder Scrolls VI minęły już lata, a Bethesda wciąż milczy na temat kolejnej odsłony kultowej serii RPG. Dla wielu graczy każdy najmniejszy sygnał dotyczący produkcji jest na wagę złota — fani od dawna czekają na jakiekolwiek sugestie dotyczące premiery lub choćby nowego materiału. Teraz w społeczności ponownie zawrzało.

The Elder Scrolls VI
The Elder Scrolls VI

Ekscytacja fanów rośnie – „ELDER SCROLLS 6. PROSZĘ NA MIŁOŚĆ BOSKĄ”

W sieci pojawił się nowy teaser promujący tegoroczne The Game Awards, opublikowany przez Geoffa Keighleya, producenta imprezy. Choć materiał nie odnosi się wprost do żadnej gry, to szybko wywołał spekulacje, że może zwiastować powrót TES6. Jeden obrazek i krótki opis wystarczyły, by rozpalić wyobraźnię graczy — a komentarze fanów jasno pokazują, że to właśnie na Elder Scrolls VI czekają najbardziej.

W teaserze widzimy ścianę skalną, na której znajdują się kości humanoidalnych postaci, a w tle rozciąga się pustynny krajobraz. Nie przypomina to znanych regionów Tamriel, ale to nie zniechęciło fanów. Najpopularniejsza odpowiedź Keighleya pod postem to: „ELDER SCROLLS 6. PROSZĘ NA MIŁOŚĆ BOSKĄ” — co dobrze oddaje poziom oczekiwań.

Zamieszanie podsycają wcześniejsze słowa Todda Howarda, który sugerował, że Bethesda nie planuje długiej kampanii marketingowej poprzedzającej premierę. To pozwoliło wielu graczom wierzyć, że pierwszy konkretny zwiastun może pojawić się nagle — choć sama gra wciąż jest odległa.

Nie brakuje jednak głosów sceptycznych. Część społeczności uważa, że teaser ma raczej związek z kolejną odsłoną God of War lub nową zawartością do Diablo IV. Na potwierdzenie jakichkolwiek teorii trzeba będzie poczekać do gali The Game Awards, która odbędzie się 11 grudnia.

Źródło:https://comicbook.com/gaming/news/cryptic-teaser-sparks-new-hope-for-elder-scrolls-6-trailer-coming-soon/

Tagi:

News
teaser
fantasy
Bethesda
The Elder Scrolls VI
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


