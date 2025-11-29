Zagadkowy teaser TGA rozbudza oczekiwania fanów. Czy nadchodzi zwiastun The Elder Scrolls VI?

Fani już się nie mogą doczekać i będą widzieli zwiastuny gry nawet tam, gdzie ich nie ma.

Od pierwszej zapowiedzi The Elder Scrolls VI minęły już lata, a Bethesda wciąż milczy na temat kolejnej odsłony kultowej serii RPG. Dla wielu graczy każdy najmniejszy sygnał dotyczący produkcji jest na wagę złota — fani od dawna czekają na jakiekolwiek sugestie dotyczące premiery lub choćby nowego materiału. Teraz w społeczności ponownie zawrzało.

Ekscytacja fanów rośnie – „ELDER SCROLLS 6. PROSZĘ NA MIŁOŚĆ BOSKĄ”

W sieci pojawił się nowy teaser promujący tegoroczne The Game Awards, opublikowany przez Geoffa Keighleya, producenta imprezy. Choć materiał nie odnosi się wprost do żadnej gry, to szybko wywołał spekulacje, że może zwiastować powrót TES6. Jeden obrazek i krótki opis wystarczyły, by rozpalić wyobraźnię graczy — a komentarze fanów jasno pokazują, że to właśnie na Elder Scrolls VI czekają najbardziej.