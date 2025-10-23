Fallout 4: Anniversary Edition zapowiedziane. Bethesda świętuje 10-lecie premiery gry i zapowiada debiut na nowej platformie

Studio przyszykowało niespodziankę dla fanów Fallouta 4.

Bethesda przygotowała niespodziankę dla fanów Fallouta z okazji 10-lecia premiery czwartej części serii. Studio zapowiedziało wyjątkowe wydanie Fallout 4: Anniversary Edition, zawierająca podstawową wersję gry, wszystkie DLC oraz inne dodatki. Nowa wersja kultowego tytułu pojawi się 10 listopada i będzie dostępna na wszystkich platformach, w tym na PC, Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4, a także Nintendo Switch 2. Fallout 4: Anniversary Edition to kompletnie wydanie gry Bethesdy To nie tylko symboliczny powrót do jednej z najważniejszych produkcji Bethesdy, lecz także największe wydanie Fallout 4 od momentu debiutu gry w 2015 roku. Anniversary Edition połączy w jednym pakiecie podstawową wersję gry, wszystkie oficjalne dodatki oraz ogromną liczbę materiałów stworzonych w ramach Creation Club.

W skład edycji wejdą wszystkie sześć rozszerzeń wydanych po premierze, w tym Automatron, Far Harbor, Nuka-World, Contraptions Workshop, Wasteland Workshop oraz Vault-Tec Workshop. Dzięki temu gracze otrzymają kompletny zestaw przygód, od konstruowania robotów i budowy schronów, po eksplorację nowych regionów i starcia z zupełnie nowymi przeciwnikami. Jednym z najważniejszych punktów nowej edycji jest dodanie ponad 150 elementów stworzonych przez społeczność oraz twórców studia w ramach Creations Club. Wśród nich znajdą się nowe bronie, zadania, elementy personalizacji postaci, a nawet alternatywne rasy psów dla towarzysza Dogmeata, takie jak husky czy dalmatyńczyk. Co istotne, część nowej zawartości zostanie udostępniona wszystkim graczom w formie darmowej aktualizacji, niezależnie od posiadanej edycji gry.

GramTV przedstawia:

Bethesda zapowiedziała również nowy interfejs pozwalający na łatwe przeglądanie, pobieranie i zarządzanie zawartością Creations bezpośrednio z poziomu gry. To rozwiązanie ma znacznie ułatwić korzystanie z modyfikacji i pozwolić fanom na szybkie wzbogacenie rozgrywki o świeże pomysły. Podczas wydarzenia Fallout Day Showcase deweloperzy podzielili się jeszcze jedną zaskakującą informacją i Fallout 4 trafi również na konsolę Nintendo Switch 2. To historyczny moment dla serii, która po raz pierwszy pojawi się na platformie Nintendo, nie licząc mobilnego Fallout Shelter. Premiera Fallout 4: Anniversary Edition ma być nie tylko ukłonem w stronę wiernych fanów, lecz także sposobem na przyciągnięcie nowych graczy, którzy nie mieli wcześniej okazji poznać tego kultowego RPG. Bethesda podkreśla, że gra została przygotowana z myślą o współczesnych platformach, dzięki czemu ma działać płynniej i prezentować się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.