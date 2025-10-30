27 lat temu premierę miał „ostatni prawdziwy” Fallout – fani wspominają go z sentymentem

Przeżyjmy to jeszcze raz. Akcja Fallout 2 rozgrywa się około 80 lat po wydarzeniach z pierwszej części, w roku 2241. Gracz wciela się w tzw. Wybrańca – mieszkańca plemienia Arroyo i wnuka protagonisty z oryginalnego Fallouta. Jego misją jest odnalezienie legendarnego urządzenia G.E.C.K. (Garden of Eden Creation Kit), które ma pomóc uratować wioskę przed głodem i suszą.

Choć Fallout 2 nie był ostatnią grą w izometrycznym rzucie (kłania się tu Fallout Tactics), to właśnie on stanowi symboliczny koniec „klasycznej ery” serii – czasu, zanim Bethesda przekształciła ją w pełnoprawne 3D z widokiem z perspektywy pierwszej osoby. Wydany w 1998 roku tytuł był większy, bardziej złożony i znacznie śmielszy od oryginału. Fallout 2 nie bał się łamać zasad – moralnych, fabularnych i społecznych – dzięki czemu stał się czymś więcej niż tylko kontynuacją. Właśnie dlatego został też bardzo dobrze przyjęty przez recenzentów.

Za grę odpowiadało legendarne dziś studio Black Isle Studios. Głównym projektantem był Chris Avellone. Produkcja powstała w ekspresowym tempie – zaledwie w kilka miesięcy – co dziś wydaje się niemal niemożliwe. Zespół tworzył sequel jeszcze zanim na dobre opadł kurz po premierze pierwszego Fallouta. Mimo napiętych terminów udało się stworzyć grę, która nie tylko rozwinęła fundamenty pierwowzoru, ale też wyznaczyła standardy dla całego gatunku komputerowych RPG.

Po 27 latach Fallout 2 wciąż zajmuje wyjątkowe miejsce w sercach fanów. To tytuł, do którego wracają zarówno gracze, jak i twórcy, traktując go jako wzorzec. Dla wielu to ostatni „prawdziwy Fallout” – surowy, zabawny, brutalny i zaskakująco aktualny. Co ważne, gra wciąż jest dostępna na PC – można ją kupić na platformach Steam, GOG i Epic Games Store.