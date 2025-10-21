Ta wersja 1.0 znanej gry właśnie stała się najwyżej ocenianą grą roku i faworytem do GOTY

O Hades 2 pisaliśmy już wcześniej – kontynuacja hitu z 2020 roku od Supergiant Games zbierała rewelacyjne recenzje za wersję 1.0. Przypomnijmy, że dopiero niedawno gra opuściła wczesny dostęp. Tytuł po tym, jak zadebiutował w pełnej krasie, teraz potwierdza swoją pozycję wśród najlepszych gier roku.

Hades 2 ze znaczkiem “Must Play” na Metacritic

Hades 2, który zadebiutował 25 września, zdobył ocenę 95 na Metacritic, co sprawia, że jest najwyżej ocenianą grą 2025 roku i szóstą pozycją z listy „Must Play”. Krytycy chwalą płynną walkę, emocjonalnie nośną fabułę oraz rozbudowany świat mitologiczny, a gracze od lat czekali na ten moment.