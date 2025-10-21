Ta wersja 1.0 znanej gry właśnie stała się najwyżej ocenianą grą roku i faworytem do GOTY

Oczywiście mowa o Hades 2. Czy to czarny koń wyścigu po GOTY?
O Hades 2 pisaliśmy już wcześniej – kontynuacja hitu z 2020 roku od Supergiant Games zbierała rewelacyjne recenzje za wersję 1.0. Przypomnijmy, że dopiero niedawno gra opuściła wczesny dostęp. Tytuł po tym, jak zadebiutował w pełnej krasie, teraz potwierdza swoją pozycję wśród najlepszych gier roku.
Hades 2 ze znaczkiem “Must Play” na Metacritic
Hades 2, który zadebiutował 25 września, zdobył ocenę 95 na Metacritic, co sprawia, że jest najwyżej ocenianą grą 2025 roku i szóstą pozycją z listy „Must Play”. Krytycy chwalą płynną walkę, emocjonalnie nośną fabułę oraz rozbudowany świat mitologiczny, a gracze od lat czekali na ten moment.
Na liście „Must Play” Metacritic w 2025 roku znalazły się także:
Clair Obscur: Expedition 33 – debiut Sandfall Interactive, zachwycający turowym systemem walki, malowniczą estetyką i gwiazdorską narracją.
Blue Prince – gra środowiskowa z rozbudowanymi zagadkami i starannie skonstruowanym światem.
Split Fiction – kooperacyjna produkcja Hazelight Studios łącząca współpracę z poruszającą historią.
Donkey Kong Bananza – nowa odsłona platformówki 3D od Nintendo z pomysłowymi interakcjami poziomów i zniszczalnym otoczeniem.
Hollow Knight: Silksong – długo oczekiwana kontynuacja kultowego hitu, złożona w 7 lat produkcji, zachwyca precyzją i projektem świata.
Warto zwrócić uwagę, że rok 2025 pokazuje, że gry niezależne zyskują coraz większą siłę na rynku – Hades 2, Hollow Knight: Silksong i Blue Prince to tylko niektóre z tytułów, które potwierdzają ten trend.
Przypomnijmy, że w Hades 2 rozgrywka polega na dynamicznych starciach z przeciwnikami w podziemnym świecie greckiej mitologii, w których gracz wykorzystuje różnorodne bronie i moce bóstw, by przebić się przez kolejne poziomy. Każda próba ucieczki z Podziemia jest wyjątkowa dzięki losowo generowanym pokojom, wrogom i ulepszeniom, co sprawia, że każda rozgrywka oferuje nowe wyzwania i strategie. Hades 2 jest dostępny na PC przez Steam i Epic Games Store oraz na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2.