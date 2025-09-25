Hades 2 debiutuje w wersji 1.0 i zachwyca krytyków. Kolejny hit Supergiant Games

Już dzisiaj w ręce graczy trafi Hades 2 w pełnej wersji . W związku z debiutem gry, w sieci ukazały się już pierwsze recenzje. Serwis Metacritic wskazuje rewelacyjną średnią ocen na poziomie 94/100 na podstawie 30 opinii. Gra zabrała sporo najwyższych not.

Wielu recenzentów podkreśla, że przebicie oryginalnego Hadesa było zadaniem niemal niemożliwym. Mimo to zdaniem krytyków Supergiant Games tego dokonało. Nie brakuje zachwytów nad spektakularną grafiką, porywającymi dialogami czy niesamowitą ścieżką dźwiękową. Pochwały zbiera również dopracowana formuła, satysfakcjonująca eksploracja oraz niezliczone niespodzianki i różnorodne środowiska.

Z drugiej strony część recenzentów uważa, że Hades 2 nie rozwinął formuły poprzedniczki. Jak wskazuje dziennikarz VGC, „fabuła traci charakterystyczny dla studia ciężar”. Takie opinie są jednak nieliczne, a gra zebrała w większości bardzo pozytywne oceny.

Recenzje Hades 2

Loot Level Chill – 10/10

Noisy Pixel – 10/10

IGN – 10/10

TheGamer – 10/10

VideoGamer – 10/10

Dexerto – 10/10

DualShockers – 10/10

Gfinity – 10/10

Destructoid – 9,5/10

GamingTrend – 9,5/10

CGMagazine – 9,5/10

Checkpoint Gaming – 9/10

PCMag – 9/10

Slant Magazine – 9/10

Meristation – 9/10

Inverse – 8/10

VGC – 8/10