Twórcy Slay the Spire 2 dosłownie rzucili monetą, decydując o przyszłości studia

Slay the Spire niewątpliwie odniosło sukces, zapewniając niezależnemu deweloperowi Mega Crit swobodę w podejmowaniu decyzji o ich kolejnych przedsięwzięciach. Pomimo wielu opcji, jakie pojawiły się przed twórcami, studio stanęło przed kluczowym wyborem: stworzyć Slay the Spire 2 czy też zająć się całkowicie nowym i niepowiązanym projektem. Ostatecznie deweloperzy zdecydowali się powierzyć los serii prostemu rzutowi monetą, co zadecydowało o powstaniu sequela.

Decyzja o nowej grze? Mega Crit rzuciło monetą

Współzałożyciel Mega Crit, Anthony Giovannetti, ujawnił w rozmowie z PC Gamer, że po zakończeniu prac nad ich przełomowym tytułem, zespół aktywnie eksperymentował, tworząc wiele „malutkich projektów i małych prototypów”. Studio indie miało wiele ścieżek do wyboru, ale finalna decyzja sprowadziła się do kontynuacji uznanego hitu lub rozpoczęcia pracy nad czymś zupełnie innym. Deweloperzy postanowili zdać się na łut szczęścia.