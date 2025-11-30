Zaloguj się lub Zarejestruj

Świetnie oceniany Core Keeper z dużą aktualizacją. Void & Voltage doda sporo atrakcji już w styczniu

Mikołaj Berlik
2025/11/30 12:00
Twórcy potwierdzają, że aktualizacja 1.2 przyniesie nowe mechaniki i wersję gry na Switch 2.

Nowa aktualizacja zatytułowana Void & Voltage skupi się przede wszystkim na rozbudowie elementów budowlanych, systemów automatyzacji oraz wprowadzeniu nowych efektów i struktur związanych z energią elektryczną. Twórcy zapowiadają, że zestaw nowinek ma znacząco urozmaicić eksplorację i tworzenie własnych sieci produkcyjnych. To ważny krok dla gry, która mimo upływu czasu pozostaje jedną z najmocniejszych niezależnych premier ubiegłego roku.

Core Keeper

Core Keeper – co zmieni aktualizacja Void & Voltage

Według zapowiedzi, w dniu premiery aktualizacji udostępniona zostanie także edycja przygotowana z myślą o nowej konsoli Nintendo, umożliwiająca wspólną zabawę nawet ośmiu graczy jednocześnie. To zauważalna poprawa względem wcześniejszych wersji i ukłon w stronę fanów rozgrywki kooperacyjnej.

Core Keeper oferuje obecnie dziesięć biomów, rozbudowany system tajemnic do odkrywania oraz szeroki zestaw mechanik pozwalających na pełną automatyzację wydobycia i przetwarzania zasobów. Gracze doceniają zwłaszcza przyjemną pętlę rozgrywki i satysfakcję płynącą z ciągłego usprawniania swojej podziemnej bazy. Nadchodząca aktualizacja ma tę satysfakcję dodatkowo pogłębić.

Twórcy zapewniają, że Void & Voltage to jedna z najbardziej rozbudowanych aktualizacji, jakie przygotowali do tej pory. Premiera w styczniu przyniesie zatem nie tylko nowe funkcje, ale także debiut Core Keeper na nowej platformie, co powinno znacząco poszerzyć jej społeczność.

Mikołaj Berlik
