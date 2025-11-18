Avatar 3 w finałowym zwiastunie. Masa nowych materiałów, w tym fragment filmu i plakaty

Trzecia część Avatara doczekała się mnóstwa nowych zwiastunów i materiałów.

Disney uruchomił przedsprzedaż biletów na Avatar: Ogień i popiół w wielu krajach na świecie, w tym w Ameryce. Z tej okazji do sieci trafiło sporo świeżych materiałów, w tym finałowy zwiastun, wideo zza kulis, pierwszy klip, a także nowe plakaty. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej. Avatar: Ogień i popiół – nowy zwiastun, pierwszy klip i sporo świeżych plakatów Najciekawiej prezentuje się klip, w którym młodsze pokolenie rodziny Sullych znajduje się podczas dramatycznej ucieczki przed przedstawicielką nowego klanu Na’vi. To Varang, bezwzględna przywódczyni Ludu Popiołów, znanego jako klan Mangkwan. W rolę antagonistki wciela się Oona Chaplin, znana między innymi z Gry o tron.

W jednym z wywiadów Cameron tak opisał nową antagonistkę: Varang jest liderką społeczności, która przeszła niewyobrażalne cierpienie. To je zahartowało. Jest gotowa zrobić dla swojego ludu wszystko, nawet rzeczy, które uznalibyśmy za złe.

Film doczekał się również finałowego zwiastuna, który pierwotnie miał zadebiutować podczas Monday Night Football. Materiał pojawił się jednak wcześniej w japońskim oddziale wytwórni, a następnie trafił do oficjalnych kanałów promocyjnych. Niedawno do sieci trafiła również oficjalna piosenka z Avatar: Ogień i popiół. Utwór Dream As One w wykonaniu Miley Cyrus posłuchacie w tym miejscu. W obsadzie znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Dileep Rao oraz Matt Gerald. Przypomnijmy, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje w kinach już 19 grudnia bieżącego roku. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.