Avatar 3 w finałowym zwiastunie. Masa nowych materiałów, w tym fragment filmu i plakaty

Trzecia część Avatara doczekała się mnóstwa nowych zwiastunów i materiałów.
Disney uruchomił przedsprzedaż biletów na Avatar: Ogień i popiół w wielu krajach na świecie, w tym w Ameryce. Z tej okazji do sieci trafiło sporo świeżych materiałów, w tym finałowy zwiastun, wideo zza kulis, pierwszy klip, a także nowe plakaty. Wszystkie te materiały zobaczycie poniżej.
Avatar: Ogień i popiół – nowy zwiastun, pierwszy klip i sporo świeżych plakatów
Najciekawiej prezentuje się klip, w którym młodsze pokolenie rodziny Sullych znajduje się podczas dramatycznej ucieczki przed przedstawicielką nowego klanu Na’vi. To Varang, bezwzględna przywódczyni Ludu Popiołów, znanego jako klan Mangkwan. W rolę antagonistki wciela się Oona Chaplin, znana między innymi z Gry o tron.
W jednym z wywiadów Cameron tak opisał nową antagonistkę:
Varang jest liderką społeczności, która przeszła niewyobrażalne cierpienie. To je zahartowało. Jest gotowa zrobić dla swojego ludu wszystko, nawet rzeczy, które uznalibyśmy za złe.
GramTV przedstawia:
Film doczekał się również finałowego zwiastuna, który pierwotnie miał zadebiutować podczas Monday Night Football. Materiał pojawił się jednak wcześniej w japońskim oddziale wytwórni, a następnie trafił do oficjalnych kanałów promocyjnych.
Niedawno do sieci trafiła również oficjalna piosenka z Avatar: Ogień i popiół. Utwór Dream As One w wykonaniu Miley Cyrus posłuchacie w tym miejscu.
W obsadzie znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Giovanni Ribisi, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, Edie Falco, Brendan Cowell, Jemaine Clement, Britain Dalton, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Bailey Bass, Filip Geljo, Duane Evans, Jr., Dileep Rao oraz Matt Gerald.
Przypomnijmy, że Avatar: Ogień i popiół zadebiutuje w kinach już 19 grudnia bieżącego roku.