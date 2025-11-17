To najbardziej oczekiwana kontynuacja filmu science fiction. Robert Rodriguez i James Cameron zawiązali pakt, aby fani otrzymali drugą część

I co najważniejsze, wciąż są prowadzone prace nad filmem.

Fani Alita: Battle Angel mogą odetchnąć z ulgą. James Cameron zapewnia, że mimo pracy nad kolejnymi filmami z uniwersum Avatara, projekt związany z aktorską ekranizacją kultowej mangi pozostają dla niego i reżysera Roberta Rodrigueza priorytetem. Filmowcy planują nie tylko drugą część, lecz także mają pomysł na rozbudowanie tej historii, która mogłaby rozwinąć się nawet w trylogię. Alita 2 – James Cameron daje nadzieję na powstanie filmu W rozmowie z magazynem Empire Cameron podziękował społeczności, która od lat walczy o kontynuację filmowej adaptacji kultowej mangi Yukito Kishiro:

Doceniam lojalność fanów Ality. Następnie reżyser przyznał, że on i Robert Rodriguez są zdecydowani zrealizować kontynuację. Filmowcy mieli nawet złożyć „przysięgę krwi”, aby stworzyć długo oczekiwaną Alitę 2. Robert Rodriguez i ja złożyliśmy przysięgę krwi, że zrobimy przynajmniej jeden kolejny film o Alicie. W rzeczywistości myślimy o koncepcji, która prowadziłaby do trzeciego filmu, ale będziemy zadowoleni, jeśli uda nam się nakręcić chociaż jeszcze jeden. I robimy w tym kierunku postępy.

Pierwszy film trafił do kin w 2019 roku i zarobił prawie 405 mln dolarów przy budżecie wynoszącym 170 mln dolarów. Chociaż produkcja odniosła komercyjny sukces, to przez przejęcie 20th Century Fox przez Disneya, prace nad drugą częścią utknęły w martwym punkcie. Cameron zdradził również, że jego przeprowadzka do Austin w Teksasie może przyspieszyć prace nad projektem, ponieważ dzieli go od Rodrigueza zaledwie kilka kilometrów: Teraz kiedy mam dom w Austin w Teksasie około trzy mile od domu Roberta, prawdopodobnie podejdziemy do tego poważniej, jak tylko zakończę miksy dźwięku do nowego Avatara za kilka tygodni. Choć twórcy nadal nie podali żadnych dat, wielu fanów zaczęło przygotowywać się na powrót Motorball i cyberpunkowego świata pełnego brutalnych zmagań o wolność. Jeśli deklaracje Camerona przełożą się na realne działania, Alita powróci w filmie, który może rozpocząć zupełnie nowy rozdział serii.

