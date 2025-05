Co po Avatarach? James Cameron, na następny film, szykuje prawdziwą bombę

Po niemal trzech dekadach poświęconych rozbudowie świata Avatara, James Cameron w końcu zdradził, co będzie jego kolejnym wielkim projektem, gdy już przestanie podróżować na Pandorę. Reżyser planuje nakręcić Ghosts of Hiroshima, film oparty na książce Charlesa Pellegrino, który ma być jego najbardziej osobistym i poruszającym dziełem od czasów Titanica.

Getty Images

James Cameron zapowiada film, który nakręci po Avatarach

Chociaż o Ghosts of Hiroshima mówiło się od lat, projekt właśnie nabiera realnych kształtów. Jak donosi Deadline, Martin Sheen użyczy głosu narratorowi w wersji audiobookowej książki Pellegrino, co ma przygotować grunt pod przyszłą ekranizację. Sam Cameron ma już prawa do adaptacji i planuje ruszyć z produkcją, gdy tylko domknie harmonogram związany z sagą Avatara.