Avatar: Ogień i popiół zbiera kapitalne opinie. Krytycy zachwyceni rozmachem i techniczną brawurą Jamesa Camerona

Chociaż pierwsze prognozy finansowe dotyczące weekendu otwarcia Avatara: Ogień i popiół wskazywały, że film nie przebije pierwszego weekendu należącego do drugiej części, to wiele jeszcze może zmienić się pod wpływem pozytywnych opinii. Film otrzymał swoją oficjalną, światową premierę, po której recenzenci mogli opublikować swoje wczesne opinie o filmie Jamesa Camerona. Wskazują one, że reżyser kolejny raz dostarczył widowisko, które ma ambicję przesuwać granice współczesnego kina.

Avatar: Ogień i popiół z pierwszymi opiniami po światowej premierze filmu

Wielu krytyków określa film jako spektakl wykraczający poza dotychczasowe standardy wizualne i technologiczne. We wczesnych opiniach powtarza się również, że połączenie emocji, techniki i świata przedstawionego ponownie ma szansę przyciągnąć widzów na duży ekran.