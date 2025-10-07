Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta niepozorna 10-latka z łatwością ograłaby cię w szachy. Niedawno zdobyła złoty medal

Jakub Piwoński
2025/10/07 13:30
Polska ma swoją mistrzynię. Julia ma zaledwie 10 lat, a w szachy gra, jak zapewnia, już “pół życia”.

Dla każdego pasjonata gier planszowych szachy to nie tylko klasyka, ale też niezawodny warsztat strategicznego myślenia. A jeśli ktoś potrafi opanować tę sztukę już od najmłodszych lat, efekty mogą być zdumiewające. Polska ma już swoją najmłodszą mistrzynię w tej dziedzinie – 10-letnią Julię Szczurek, która właśnie sięgnęła po złoty medal mistrzostw Unii Europejskiej w szachach klasycznych.

Julia Szczurek
Julia Szczurek
10-latka złotą medalistką w szachach klasycznych

Turniej odbył się pod koniec sierpnia w Czechach, a organizatorem była Europejska Unia Szachowa. Julia gra w szachy już… jak sama mówi, „pół swojego życia” bo w wieku 5 lat, i widać, że czas poświęcony na treningi procentuje. Codzienna praca nad strategią, planowaniem ruchów i koncentracją sprawiła, że młoda Polka mogła stanąć na najwyższym podium Europy.

Jak informuje TVN24, młoda mistrzyni trenuje bardzo systematycznie. – „Codziennie robię zadania. W tygodniu mam około sześć godzin zajęć” – mówiła Julia. Zadania polegają m.in. na analizowaniu rozrysowanej szachownicy z figurami i znajdowaniu najlepszego możliwego ruchu. Szachy pomagają jej także w codziennym życiu. – „Zapamiętuję bardzo dużo rzeczy i na przykład, jak czasami mam się uczyć jakiegoś wiersza, to wtedy bardzo szybko go zapamiętuję” – przekazała mistrzyni.

Nie sposób nie podziwiać determinacji i konsekwencji, z jaką Julia rozwija swoje umiejętności. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
1
Niakadan
Gramowicz
Dzisiaj 13:57

wow nie pierwsza i nie ostatnia taka akcja że jakiś dzieciak umie grać szachy 




