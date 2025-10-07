Ta niepozorna 10-latka z łatwością ograłaby cię w szachy. Niedawno zdobyła złoty medal

Polska ma swoją mistrzynię. Julia ma zaledwie 10 lat, a w szachy gra, jak zapewnia, już “pół życia”.

Dla każdego pasjonata gier planszowych szachy to nie tylko klasyka, ale też niezawodny warsztat strategicznego myślenia. A jeśli ktoś potrafi opanować tę sztukę już od najmłodszych lat, efekty mogą być zdumiewające. Polska ma już swoją najmłodszą mistrzynię w tej dziedzinie – 10-letnią Julię Szczurek, która właśnie sięgnęła po złoty medal mistrzostw Unii Europejskiej w szachach klasycznych.

FB @Julia Szczurek Szachy

10-latka złotą medalistką w szachach klasycznych

Turniej odbył się pod koniec sierpnia w Czechach, a organizatorem była Europejska Unia Szachowa. Julia gra w szachy już… jak sama mówi, „pół swojego życia” bo w wieku 5 lat, i widać, że czas poświęcony na treningi procentuje. Codzienna praca nad strategią, planowaniem ruchów i koncentracją sprawiła, że młoda Polka mogła stanąć na najwyższym podium Europy.