Blizzard zaprasza do udziału w turnieju Hearthstone - to ostatnia szansa, by zakwalifikować się do mistrzostw świata

Jakub Piwoński
2025/11/08 20:00
0
0

Mówią, że to turniej dla tych, którzy nie mają szczęścia w miłości, ale mają szczęście w katach Blizzarda.

Blizzard rozpoczął zapisy do turnieju Last Chance Finals, który stanowi ostatnią okazję, by wywalczyć miejsce w prestiżowych Mistrzostwach Świata Hearthstone. To jednodniowe wydarzenie będzie zwieńczeniem tegorocznego cyklu rozgrywek i da graczom, którym niewiele zabrakło w dotychczasowych zawodach, szansę na walkę o najwyższą stawkę.

Blizzard zaprasza do udziału w turnieju Last Chance Finals

W rywalizacji weźmie udział ponad stu zawodników z całego świata – uczestników wcześniejszych turniejów Masters Tour oraz graczy z najwyższą liczbą punktów rankingowych. Dołączą do nich również finaliści otwartych kwalifikacji ostatniej szansy.

GramTV przedstawia:

Last Chance Finals odbędzie się w niedzielę, 16 listopada, o godzinie 18:00 czasu polskiego. Rozgrywki będą prowadzone w formule Conquest do trzech zwycięstw, z czterema taliami i jedną blokadą. Pierwszego dnia odbędzie się siedem rund w systemie szwajcarskim (bez transmisji), które wyłonią szesnastu najlepszych graczy. Następnego dnia uczestnicy zmierzą się w fazie pucharowej, w której porażka oznacza koniec marzeń o udziale w Mistrzostwach Świata.

Zwycięzca turnieju otrzyma jedyny pozostały bilet do Hearthstone World Championship. Turniej będzie transmitowany na oficjalnych kanałach Blizzarda na Twitch i YouTube. Szczegółowe informacje dla zainteresowanych graczy, którzy mają szczęście w kartach Blizzarda, dostępne są na stronie internetowej.

Źródło:https://news.blizzard.com/pl-pl/article/24244463/zaczynamy-turniej-last-chance-finals

News
Blizzard
Hearthstone
turniej
gra karciana
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


