Blizzard zaprasza do udziału w turnieju Hearthstone - to ostatnia szansa, by zakwalifikować się do mistrzostw świata

Mówią, że to turniej dla tych, którzy nie mają szczęścia w miłości, ale mają szczęście w katach Blizzarda.

Blizzard rozpoczął zapisy do turnieju Last Chance Finals, który stanowi ostatnią okazję, by wywalczyć miejsce w prestiżowych Mistrzostwach Świata Hearthstone. To jednodniowe wydarzenie będzie zwieńczeniem tegorocznego cyklu rozgrywek i da graczom, którym niewiele zabrakło w dotychczasowych zawodach, szansę na walkę o najwyższą stawkę.

Blizzard zaprasza do udziału w turnieju Last Chance Finals

W rywalizacji weźmie udział ponad stu zawodników z całego świata – uczestników wcześniejszych turniejów Masters Tour oraz graczy z najwyższą liczbą punktów rankingowych. Dołączą do nich również finaliści otwartych kwalifikacji ostatniej szansy.