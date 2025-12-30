Gracze są zgodni - ta mechanika odmieniła Diablo 4. I chcą jej na stałe

Gracze chwalą Uświęcenie, które zachęca do grindowania
Sezon Boskiej Interwencji stawia na większą samodzielność, eksplorację i polowanie na Pomniejszych Złych, bez prowadzenia gracza za rękę. To powrót do bardziej klasycznego Diablo, który – sądząc po reakcjach – wielu osobom był zwyczajnie potrzebny. Najwięcej emocji wzbudza jednak nowa mechanika Uświęcenia, pozwalająca podnieść ekwipunek do „boskiego” poziomu za sprawą losowych, ale potężnych wzmocnień.
Losowość wciąż ma swoich krytyków, jednak dla dużej części graczy właśnie ona nadała rozgrywce nową świeżość. Dyskusje na Reddicie pokazują, że Uświęcenie przywróciło sens grindowi i sprawiło, że nawet rozwinięte postacie mają po co wracać do gry.
Mam teraz powód, żeby grindować. Od kilku dni usiłuję zdobyć afiks Grandfathera i choć jeszcze mi się nie poszczęściło, to świetnie się bawię. W poprzednich sezonach przygoda kończyła się na mistycznych unikatach, a tutaj dopiero się od nich zaczyna. Nie mogę się powstrzymać od grindowania unikatów i polowania na ten afiks. Mam nadzieję, że ten system zostanie na stałe (...). Uświęcenie jest zabawne, zbalansowane i nie psuje gry tak jak Zbroja Chaosu.
Teraz szczerze się cieszę, kiedy dostanę porządny przedmiot na ukończonej postaci. Dobre uświęcenie może odmienić mój build. Owszem, to dodatkowa porcja grindowania, ale dzięki temu mam co robić po ukończeniu sezonu.
W ten sposób loot ma więcej znaczenia i wciąż jest przydatny nawet, kiedy nasza postać jest gotowa. Każda mechanika czyniąca zdobyty loot bardziej wartościowym powinna zostać.
GramTV przedstawia:
Trudno powiedzieć, czy Uświęcenie zostanie z Diablo 4 na dłużej. Blizzard raczej nie zachowuje sezonowych systemów na stałe.Ale niewykluczone, że ta właściwość wróci w innej formie. Okazja do kolejnych wielkich nowości nadarzy się przy okazji kwietniowej premiery DLC Lord of Hatred.