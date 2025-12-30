Gracze są zgodni - ta mechanika odmieniła Diablo 4. I chcą jej na stałe

Diablo 4 się rehabilituje. 11. sezon zaskakująco dobrze przypadł do gustu graczom. A to jeden z powodów.

Trwający 11. sezon Diablo 4 pokazuje, że produkcja Blizzarda wreszcie znalazła właściwy rytm. Choć niedawno pisaliśmy o specyficznych problemach Paladyna oraz o tym, że na starcie sezonu pojawiła się krytyka mechanik craftingu, u wielu graczy nastroje są wyraźnie inne. Społeczność „weszła” w nowy sezon na dobre, a elementy uznawane początkowo za wady zaczęły działać na jego korzyść.

Gracze chwalą Uświęcenie, które zachęca do grindowania

Sezon Boskiej Interwencji stawia na większą samodzielność, eksplorację i polowanie na Pomniejszych Złych, bez prowadzenia gracza za rękę. To powrót do bardziej klasycznego Diablo, który – sądząc po reakcjach – wielu osobom był zwyczajnie potrzebny. Najwięcej emocji wzbudza jednak nowa mechanika Uświęcenia, pozwalająca podnieść ekwipunek do „boskiego” poziomu za sprawą losowych, ale potężnych wzmocnień.