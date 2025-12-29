W Diablo 4 pojawił się frustrujący problem z postacią Paladyna

Trwa 11. sezon Diablo 4, a wielu graczy ma już możliwość grania nową klasą — Paladynem. Dostęp do tej klasy zapewniło wykupienie w przedsprzedaży dodatku Lord of Hatred, który oficjalnie zadebiutuje wiosną 2026 roku, ale pozwala już teraz cieszyć się rozgrywką sezonową.
Diablo 4 – problem z misją Paladyna
Niestety część graczy, zwłaszcza na konsolach, napotyka problem z misją sezonową Paladyna, nazwaną Powołanie Paladyna. Powinna ona pojawiać się w dzienniku zadań, jednak u wielu użytkowników nie wyświetla się wcale lub znika po rozpoczęciu, co blokuje dalszy postęp w sezonowych rangach.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!