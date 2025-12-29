Zaloguj się lub Zarejestruj

W Diablo 4 pojawił się frustrujący problem z postacią Paladyna

Jakub Piwoński
2025/12/29 12:30
Pomimo faktu, że postać została bardzo dobrze przyjęta przez graczy, coś poszło wyraźnie nie tak w przypadku jej misji sezonowej.

Trwa 11. sezon Diablo 4, a wielu graczy ma już możliwość grania nową klasą — Paladynem. Dostęp do tej klasy zapewniło wykupienie w przedsprzedaży dodatku Lord of Hatred, który oficjalnie zadebiutuje wiosną 2026 roku, ale pozwala już teraz cieszyć się rozgrywką sezonową.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 – problem z misją Paladyna

Niestety część graczy, zwłaszcza na konsolach, napotyka problem z misją sezonową Paladyna, nazwaną Powołanie Paladyna. Powinna ona pojawiać się w dzienniku zadań, jednak u wielu użytkowników nie wyświetla się wcale lub znika po rozpoczęciu, co blokuje dalszy postęp w sezonowych rangach.

Gracze próbowali różnych sposobów obejścia problemu — restart gry, wyłączanie cross‑play, odwiedzanie obozów czy zmiana stref — jednak często misja nadal pozostaje niedostępna. Czasami pomaga odblokowanie jej poprzez interakcję z odpowiednim NPC lub przełączenie się na inną postać, ale nie jest to rozwiązanie oficjalne ani w pełni niezawodne. Przypomnijmy, że takie misje sezonowe są standardem dla każdej klasy, przy starcie sezonu. W tym wypadku coś poszło jednak nie tak.

Obecna sytuacja frustruje społeczność, ponieważ misje sezonowe powinny działać bez przeszkód i umożliwiać rozwój postaci. Chociaż twórcy jeszcze nie wydali oficjalnej poprawki, pozostaje mieć nadzieję, że łatka szybko przywróci poprawny przebieg sezonu, tak aby Paladyn i jego zadania działały zgodnie z założeniami, a gracze mogli w pełni cieszyć się nowym sezonem.

Źródło:https://us.forums.blizzard.com/en/d4/t/call-of-the-paladin/236280?utm_source=chatgpt.com

Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


