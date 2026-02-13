To dlatego nowa gra Game Freak wygląda tak dobrze. Beast of Reincarnation ma zachwycić nie tylko grafiką

Beast of Reincarnation zadebiutuje 4 sierpnia 2026 roku. Data premiery została ujawniona podczas ostatniego pokazu PlayStation State of Play. Produkcja studia Game Freak została po raz pierwszy zaprezentowana w 2025 roku na Summer Game Fest. Po premierowym pokazie część graczy zaczęła zastanawiać się, jak twórcy serii Pokémon, często krytykowanej za problemy techniczne, zdołali przygotować projekt o tak wysokiej jakości wykonania.

Game Freak wyjaśnia, skąd tak dobra oprawa. Beast of Reincarnation powstaje ze wsparciem zewnętrznych studiów

W rozmowie z Eurogamerem reżyser gry, Kota Furushima, wyjaśnił, że zespół odpowiadający za Beast of Reincarnation jest stosunkowo niewielki, dlatego studio zdecydowało się na współpracę z zewnętrznymi partnerami.