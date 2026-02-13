To dlatego nowa gra Game Freak wygląda tak dobrze. Beast of Reincarnation ma zachwycić nie tylko grafiką

Beast of Reincarnation zadebiutuje 4 sierpnia 2026 roku. Data premiery została ujawniona podczas ostatniego pokazu PlayStation State of Play. Produkcja studia Game Freak została po raz pierwszy zaprezentowana w 2025 roku na Summer Game Fest. Po premierowym pokazie część graczy zaczęła zastanawiać się, jak twórcy serii Pokémon, często krytykowanej za problemy techniczne, zdołali przygotować projekt o tak wysokiej jakości wykonania.
Game Freak wyjaśnia, skąd tak dobra oprawa. Beast of Reincarnation powstaje ze wsparciem zewnętrznych studiów
W rozmowie z Eurogamerem reżyser gry, Kota Furushima, wyjaśnił, że zespół odpowiadający za Beast of Reincarnation jest stosunkowo niewielki, dlatego studio zdecydowało się na współpracę z zewnętrznymi partnerami.
Furushima podkreślił, że kierunek artystyczny oraz zarządzanie projektem pozostają w rękach Game Freak. Jednocześnie przyznał, że do realizacji wybranych elementów koncepcji zaangażowano „kilkudziesięciu” sprawdzonych współpracowników spoza studia. Jak zaznaczył, to właśnie Game Freak odpowiada za ogólną wizję, rozwiązywanie problemów technicznych i nadzór nad produkcją, aby całość rozwijała się zgodnie z planem.
Chcemy dostarczyć bardzo konkretne doświadczenie rozgrywki, a jakość oprawy wizualnej i grafiki ma je wspierać – podobnie jak wszystkie inne elementy produkcji. Obejmuje to między innymi poprawianie błędów i optymalizację. Wszystko ma służyć gameplayowi i całemu doświadczeniu.
Reżyser odniósł się również do kwestii wydajności. Wcześniej zapewniał, że zespół koncentruje się na dostarczeniu konkretnego doświadczenia rozgrywki, a warstwa wizualna ma wspierać tę wizję. Według jego słów optymalizacja i eliminowanie błędów są integralną częścią procesu, jednak nadrzędnym celem pozostaje jakość samej zabawy.
Skupiamy się przede wszystkim na samej rozgrywce. Oczywiście częścią tego jest dopilnowanie, by gra działała bardzo dobrze, ale najważniejsze jest dla nas przekazanie wam tego doświadczenia i upewnienie się, że nasza wizja trafi w wasze ręce i do waszych serc.
Beast of Reincarnation stanowi jeden z bardziej ambitnych projektów w dorobku Game Freak poza główną serią Pokémon. Gra ukaże się 4 sierpnia 2026 roku.
