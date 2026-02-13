Diablo 2 może otrzymać więcej dodatków. Reign of the Warlock to dopiero początek rozwoju gry?

Nowa klasa pojawiła się niespodziewanie w ramach płatnego dodatku Reign of the Warlock oraz obchodów trzydziestolecia marki Diablo. Według twórców jest to próba sprawdzenia reakcji społeczności. Jeżeli gracze zaakceptują kierunek zmian, Blizzard potraktuje to jako sygnał do dalszych eksperymentów z rozwojem Diablo 2.

Blizzard zaskoczył fanów serii Diablo, ogłaszając zupełnie nową klasę postaci do Diablo 2: Resurrected w płatnym dodatku Reign of the Warlock. To pierwsza taka sytuacja od ćwierć wieku, a jednocześnie początek eksperymentu, który może zdecydować o przyszłości rozwoju kultowego tytułu. Jeśli przyjęcie czarnoksiężnika okaże się pozytywne, studio nie wyklucza dalszego rozszerzania gry i stopniowego przekształcania jej w produkcję rozwijaną na wzór współczesnych tytułów.

Jesteśmy podekscytowani możliwością sprawdzenia, co społeczność powie o tym, co tworzymy. Jeśli okaże się, że zaufano nam w kwestii dziedzictwa gry i odbiór będzie pozytywny, a gracze uznają, że zachowaliśmy ducha produkcji z 1999 roku, wtedy być może zaczniemy myśleć o kolejnych krokach. Musimy jednak zrobić to perfekcyjnie, inaczej próbując rozwijać grę moglibyśmy ją zniszczyć – powiedział Timothy Vasconcellos z zespołu Diablo Legacy.

Twórcy podkreślają, że Diablo 2 wciąż przyciąga ogromną społeczność. Premiera nowej klasy miała być niespodzianką, która wpisuje się w jubileusz serii i jednocześnie pokazuje, że nawet klasyczna produkcja może jeszcze zaskoczyć.

Nadal mamy miliony graczy w Diablo 2, naprawdę miliony. Trzydziestolecie marki uznaliśmy za świetną okazję, aby zaskoczyć społeczność. Nikt nie spodziewa się nowej klasy i tylu zmian w Diablo 2, dlatego to moment, w którym wielu graczy powie, że nie wierzy w to, co widzi. Mam nadzieję, że będzie to dla nich tak epickie, jak dla nas. Czy to zapowiedź nowego kierunku rozwoju? To zależy od reakcji graczy – dodał producent Matthew Cederquist.

Wprowadzenie nowej klasy do tak cenionej gry było dla zespołu stresującym zadaniem. Blizzard podkreśla, że ogromny nacisk położono na to, aby czarnoksiężnik wyglądał i działał tak, jakby został zaprojektowany jeszcze pod koniec lat dziewięćdziesiątych.

Nie chcemy zepsuć Mony Lisy. Nie zamierzamy dodawać jej okularów przeciwsłonecznych ani nowej fryzury. Czy wprowadzenie nowej klasy jest dziwne? Nie. Czy musimy uszanować dziedzictwo tej gry? Zdecydowanie tak – wyjaśnił Cederquist.

Czarnoksiężnik pojawia się jednocześnie w kilku odsłonach serii, a jego historia łączy wydarzenia z Diablo 2, Diablo Immortal oraz Diablo 4. W wersji z Diablo 2 postawiono na bardziej wymagającą rozgrywkę, między innymi poprzez unikalne drzewko umiejętności pozwalające oswajać demony, wykorzystywać je jako towarzyszy walki lub poświęcać je dla chwilowego wzrostu mocy.