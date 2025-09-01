Ta mało znana gra z serii Dragon Age została przywrócona do życia przez fana. Zagracie w nią za darmo

Dragon Age: The Veilguard nie zachwyciła fanów. Gra, która niedawno trafiła do Xbox Game Pass, wciąż kojarzona jest z rozczarowującą premierą. Tytuł miał być powrotem Dragon Age’a w wielkim stylu, tymczasem okazał się poprawny, ale daleki od oczekiwań, jakie przez lata narastały wokół serii. Wielu fanów zaczęło tracić nadzieję, że saga o smoczym świecie odzyska dawną świetność. Zwłaszcza po ujawnieniu informacji, że mało prawdopodobne są odnowione wersje pierwszych gier.

Przeglądarkowe Dragon Age udostępnione na pocieszenie

Fani serii mają jednak w sobie wiąż wiele pasji i twórczej energii. Jeden z fanów – użytkownik Reddita kryjący się pod nickiem Eglwyswrw – postanowił wskrzesić The Last Court, przeglądarkową grę, którą BioWare udostępniło w 2014 roku tuż przed premierą Inkwizycji. Tytuł, osadzony w uniwersum Dragon Age’a, pozwalał graczowi wcielić się w władcę markizatu Serault w królestwie Orlais. Rozgrywka skupiała się na zarządzaniu zasobami, politycznych decyzjach i odkrywaniu lore, a jej zakończenie prowadziło bezpośrednio do wydarzeń z Inkwizycji, trzeciej gry z serii.