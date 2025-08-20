Niespodzianka - Dragon Age: The Veilguard już wkrótce na Xbox Game Pass

Budząca wiele kontrowersji odslona słynnej serii fantasty RPG już wkrótce znajdzie się w bibliotece Xbox Game Pass
Już 28 sierpnia 2025 roku subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass będą mogli zagrać w Dragon Age: The Veilguard, najnowszą odsłonę kultowej serii RPG od BioWare. Gra, która podzieliła graczy, będzie dostępna w ramach subskrypcji Ultimate i pozwoli graczom zaoszczędzić nieco pieniędzy na zakupie gry.
Dragon Age: The Veilguard dostępne w ramach subskrypcji Ultimate
Przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard przenosi graczy do Thedas, gdzie wcielają się w postać Rooka, lidera grupy bohaterów walczących z korupcją bogów. Gra skupia się na narracji, zróżnicowanych postaciach i decyzjach moralnych. W skład drużyny wchodzi m.in. Neve, cyniczna detektyw z Tevinteru, oraz Bellara, elfi inżynierka z talentem do manipulowania starożytnymi artefaktami.
Mimo wielkich oczekiwań, The Veilguard wzbudził kontrowersje. Część graczy i recenzentów zarzuca grze brak głębi w dialogach oraz fabularną miałkość. Nie wszystkim przypadł też do gustu system walk. Dodatkowo, obecność postaci Taash, której wątek spotkał się z krytyką, wywołała dyskusje na temat ideologii w grach. Na pewno jednak jest to tytuł głośny i warty uwagi. Zwłaszcza, że nie zapowiada się, byśmy prędko dostali kolejną grę z tej serii.
Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass mogą zaoszczędzić na zakupie gry, która kosztuje 369 zł, choć regularnie jest od czasu premiery przeceniania, z racji słabego zainteresowania.
Dwa dni wcześniej, 26 sierpnia, na platformach Xbox Series X|S, PC zadebiutuje Gears of War: Reloaded. To remaster pierwszej części serii, oferujący ulepszoną grafikę w 4K, płynność 120 FPS oraz wsparcie dla HDR. Gra będzie dostępna w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.