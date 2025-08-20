Zaloguj się lub Zarejestruj

Niespodzianka - Dragon Age: The Veilguard już wkrótce na Xbox Game Pass

Jakub Piwoński
2025/08/20 14:30
1
0

Budząca wiele kontrowersji odslona słynnej serii fantasty RPG już wkrótce znajdzie się w bibliotece Xbox Game Pass

Już 28 sierpnia 2025 roku subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass będą mogli zagrać w Dragon Age: The Veilguard, najnowszą odsłonę kultowej serii RPG od BioWare. Gra, która podzieliła graczy, będzie dostępna w ramach subskrypcji Ultimate i pozwoli graczom zaoszczędzić nieco pieniędzy na zakupie gry.

Dragon Age: The Veilguard
Dragon Age: The Veilguard

Dragon Age: The Veilguard dostępne w ramach subskrypcji Ultimate

Przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard przenosi graczy do Thedas, gdzie wcielają się w postać Rooka, lidera grupy bohaterów walczących z korupcją bogów. Gra skupia się na narracji, zróżnicowanych postaciach i decyzjach moralnych. W skład drużyny wchodzi m.in. Neve, cyniczna detektyw z Tevinteru, oraz Bellara, elfi inżynierka z talentem do manipulowania starożytnymi artefaktami.

Mimo wielkich oczekiwań, The Veilguard wzbudził kontrowersje. Część graczy i recenzentów zarzuca grze brak głębi w dialogach oraz fabularną miałkość. Nie wszystkim przypadł też do gustu system walk. Dodatkowo, obecność postaci Taash, której wątek spotkał się z krytyką, wywołała dyskusje na temat ideologii w grach. Na pewno jednak jest to tytuł głośny i warty uwagi. Zwłaszcza, że nie zapowiada się, byśmy prędko dostali kolejną grę z tej serii.

GramTV przedstawia:

Subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass mogą zaoszczędzić na zakupie gry, która kosztuje 369 zł, choć regularnie jest od czasu premiery przeceniania, z racji słabego zainteresowania.

Inny hit także na Xbox Game Pass już w sierpniu

Dwa dni wcześniej, 26 sierpnia, na platformach Xbox Series X|S, PC zadebiutuje Gears of War: Reloaded. To remaster pierwszej części serii, oferujący ulepszoną grafikę w 4K, płynność 120 FPS oraz wsparcie dla HDR. Gra będzie dostępna w ramach Xbox Game Pass Ultimate i PC Game Pass.

Źródło:https://www.purexbox.com/news/2025/08/these-seven-games-are-coming-to-xbox-game-pass-august-19-28

Tagi:

News
RPG
Dragon Age
fantasy
Dragon Age: Straż Zasłony
Dragon Age: The Veilguard
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


Komentarze
1
dariuszp
Gramowicz
Dzisiaj 14:40

Było już w PS+. To była kwestia czasu. Plus nie ma na co czekać. 




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112