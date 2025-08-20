Niespodzianka - Dragon Age: The Veilguard już wkrótce na Xbox Game Pass

Budząca wiele kontrowersji odslona słynnej serii fantasty RPG już wkrótce znajdzie się w bibliotece Xbox Game Pass

Już 28 sierpnia 2025 roku subskrybenci Xbox Game Pass Ultimate oraz PC Game Pass będą mogli zagrać w Dragon Age: The Veilguard, najnowszą odsłonę kultowej serii RPG od BioWare. Gra, która podzieliła graczy, będzie dostępna w ramach subskrypcji Ultimate i pozwoli graczom zaoszczędzić nieco pieniędzy na zakupie gry.

Dragon Age: The Veilguard dostępne w ramach subskrypcji Ultimate

Przypomnijmy, że Dragon Age: The Veilguard przenosi graczy do Thedas, gdzie wcielają się w postać Rooka, lidera grupy bohaterów walczących z korupcją bogów. Gra skupia się na narracji, zróżnicowanych postaciach i decyzjach moralnych. W skład drużyny wchodzi m.in. Neve, cyniczna detektyw z Tevinteru, oraz Bellara, elfi inżynierka z talentem do manipulowania starożytnymi artefaktami.