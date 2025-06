Ta lubiana przez fanów postać może w końcu wrócić do MCU. Aktor ujawnia: "Zdecydowanie jest więcej na stole"

Tej postaci poświęcone zdecydowanie za mało uwagi, może kolejne filmy to zmienią.

Aktor powiedział wprost, nie kryjąc, że byłby chętny do ponownego wcielenia się w Kolekcjonera:

Benicio del Toro, nagrodzony Oscarem aktor znany z roli enigmatycznego Kolekcjonera w Marvel Cinematic Universe, zasugerował możliwość powrotu do roli w przyszłych filmach franczyzy. W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy, Sad, Confused wyraził ostrożny optymizm, który może wskazywać na zbliżający się comeback.

Jeszcze kilka dni wcześniej del Toro był znacznie mniej pewny powrotu do MCU. Promując swój nowy film Fenicki układ od Wesa Andersona , wypowiedział się z większym dystansem wobec przyszłości swojej postaci. Powiedział wówczas:

Zdecydowanie jest więcej na stole. To znaczy, nie zależy to ode mnie, ale myślę, że tak.

Musisz zostać zaproszony do gry w tym międzynarodowym turnieju i chciałbym w nim zagrać, ale trzymam kciuki, że to nastąpi wkrótce. Jeszcze nie zostałem zaproszony do drugiej rundy.

Kolekcjoner, czyli Taneleer Tivan, zadebiutował w scenie po napisach Thora: Mroczny świat, a następnie pojawił się w Strażnikach Galaktyki jako właściciel międzygwiezdnego muzeum na Knowhere. Jego los po spotkaniu z Thanosem w Avengers: Wojna bez granic pozostał niepewny, ale wątek postaci może zostać wznowiony w nadchodzących widowiskach Avengers: Doomsday i Secret Wars. Jako istota o obsesji na punkcie unikatowych okazów z różnych rzeczywistości, Kolekcjoner idealnie pasuje do koncepcji multiwersum, która dominuje w kolejnych fazach MCU. Postać ta może być także przydatna do zamieszczania w kolejnych filmach tzw. fanserwisu, czyli odniesień do poprzednich odsłon MCU. Tymczasem niedawno informowaliśmy o tym, że wyciekł skład nowego zespołu Avengers.