Absurd, groteska i fantastyczna obsada. Wes Anderson prezentuje Fenicki układ, nową czarną komedię

To nowy film twórcy Kochanków z Księżyca, Fantastycznego Pana Lisa i Genialnego klanu.

W sieci zadebiutował zwiastun nowego filmu Wesa Andersona – The Phoenician Scheme (Fenicki układ). Produkcja trafi do kin w limitowanej premierze 30 maja, a szeroka dystrybucja ruszy 6 czerwca. Wszystko wskazuje na to, że reżyser pozostaje wierny swojej estetyce: perfekcyjnie skomponowane kadry, symetria, pastelowe kolory i osobliwy humor znów zagrają pierwsze skrzypce.

Wes Anderson wraca z kolejną czarną komedią

Film osadzony jest w realiach szpiegowskich i opowiada o relacji ojca i córki. Benicio Del Toro gra jednego z najbogatszych ludzi w Europie, Zsa-zsa Kordę, a Mia Threapleton wciela się w jego córkę, Sister Liesl. W konflikt o globalnej skali zostaje wplątany także nauczyciel Liesl – Bjorn Lund (w tej roli Michael Cera). Choć zapowiadano mniejszą skalę projektu, obsada robi ogromne wrażenie. Oprócz Del Toro, Cery i Threapleton, na ekranie zobaczymy m.in.: Scarlett Johansson, Billa Murraya, Toma Hanksa, Willema Dafoe, Riz Ahmeda, Benedicta Cumberbatcha, Charlotte Gainsbourg, Jeffreya Wrighta, Bryana Cranstona i Hope Davis. Z wieloma z nich twórca współpracował już wcześniej.