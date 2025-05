Wyciekł skład nowych Avengersów. To nimi będzie przewodził Kapitan Ameryka

Prace nad Avengers: Doomsday już ruszyły i niedawno pojawiły się nowe materiały z planu, a także pierwsze oficjalne spojrzenie na Doktora Dooma. Jak wiemy z wcześniejszych zapowiedzi do walki z potężnym antagonistą stanie kilka grup superbohaterów, w tym Avengersi, New Avengers, Fantastyczna Czwórka oraz X-Meni. Gdy skład każdej z tych trzech ostatnich grup jest mniej więcej znany, tak wciąż nie wiadomo, kogo do swojej drużyny powoła Sam Wilson. Teraz serwis The Cosmic Circus ujawnił, kim będzie dowodził Kapitan Ameryka.

Avengers: Doomsday – tak ma wyglądać skład nowej głównej drużyny superbohaterów

Według doniesień dziennikarzy The Cosmic Circus nowi Avengersi składać się będą z Kapitana Ameryki, Falcona (Joaquin Torres), Kapitan Marvel (Carol Danvers), Hulka (Bruce Banner), Wonga oraz Shang-Chi. Tym samym aktualne plotki pokrywają się z tymi sprzed kilku miesięcy, gdzie informowano o bardzo podobnym składzie grupy. Dodatkowo She-Hulk ma dużą szansę dołączyć do tej potężnej drużyny, chociaż Marvel jeszcze nie zdecydował, co chce zrobić z tą postacią.