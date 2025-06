Ta kontrowersyjna gra zniknie z bibliotek użytkowników Epic Games Store. Nawet jeśli wcześniej za nią zapłacili

Jeśli posiadacie tę grę w swojej bibliotece, możecie się z nią pożegnać. Wraca głośna sprawa sprzed lat.

O jakiej grze mowa? Epic Games Store ogłosił, że 1 listopada 2025 roku Dark and Darker zostanie całkowicie usunięte z bibliotek wszystkich użytkowników platformy – nawet tych, którzy grę wcześniej zakupili. To radykalny krok, będący efektem trwającego sporu prawnego pomiędzy koreańskim studiem Ironmace a wydawcą Nexon. Kontrowersje ciągną się od 2023 roku, ale to platforma Epic Games miałoby być miejscem, gdzie gra zagości na dłużej. Nic z tego. Dark and Darker zniknie z Epic Games Gra została wycofana ze sprzedaży w Epic Games już w marcu, ale do tej pory gracze mogli z niej nadal korzystać. Teraz jednak, jak informuje EGS, gra zostanie definitywnie usunięta, a część użytkowników otrzyma zwroty za niektóre zakupy cyfrowe. W czym tkwił problem?

Kontrowersje wokół gry zaczęły się, gdy Nexon oskarżył członków studia Ironmace – dawnych pracowników Nexona – o bezprawne wykorzystanie zasobów i kodu źródłowego należącego do ich niedoszłego projektu o kryptonimie „P3”. Sprawa trafiła do sądu w Korei Południowej. Studio Ironmace konsekwentnie odpiera zarzuty, twierdząc, że stworzyło grę od podstaw. Pozew spowodował jednak, że Dark and Darker zniknęło z kilku platform dystrybucji cyfrowej – w tym Epic Games Store. Wcześniej gra zniknęła także ze Steam, ale najwyraźniej wróciła, bo obecnie jest dostępna. Jej los jest jednak niepewny w świetle ruchu ze strony Epic Games.

Dark and Darker to wieloosobowa gra typu dungeon crawler z elementami RPG akcji i PvPvE, osadzona w mrocznym świecie fantasy. Gracze wcielają się w poszukiwaczy przygód, którzy eksplorują niebezpieczne lochy, mierząc się nie tylko z potworami, ale i z innymi graczami, a wszystko w stylu przypominającym połączenie Escape from Tarkov i klasycznych dungeon crawlerów. Tytuł zadebiutował w 2023 roku we wczesnym dostępie. Dla wielu graczy decyzja Epic oznacza nie tylko utratę dostępu do gry, ale też utratę zakupionych wcześniej cyfrowych dodatków. Sklep zapewnia jednak, że zwróci pieniądze za ulepszenie Legendary Status, choć nie przewiduje zwrotów za zakupione wcześniej Redstone Shards.

