Dark and Darker wciąż nie wróciło na Steam, ale wkrótce trafi na inną platformę

Deweloperzy ze studia Ironmace prowadzą rozmowy z „różnymi partnerami”, by udostępnić grę jak największej liczbie odbiorców.

Dark and Darker w lutym 2023 roku cieszyło się ogromną popularnością na Steam Next Fest. Kilka tygodni później dungeon crawler od studia Ironmace został jednak usunięty z platformy Valve. Wspomniany zespół został bowiem oskarżony o naruszenie praw autorskich. Na początku bieżącego roku wstępny pozew został oddalony i niewykluczone, że gra wróci wkrótce na Steam. Nieco wcześniej – jak się okazuje – Dark and Darker zadebiutuje na konkurencyjnej platformie.

Dark and Darker zmierza na Epic Games Store. Deweloperzy starają się też o przywrócenie gry na Steam

Dark and Darker otrzymało bowiem własną kartę w Epic Games Store. Zgodnie z przekazanymi informacjami produkcja studia Ironmace ma zostać wkrótce udostępniona użytkownikom wspomnianej platformy. W sklepie Epic Games na próżno szukać jednak dokładnej daty premiery gry.