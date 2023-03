Tegoroczny hit Steama zniknął ze sklepu. Twórcy mieli naruszyć prawa autorskie

W połowie lutego bieżącego roku w sieci pojawiły się doniesienia, że studio IRONMACE zostało oskarżone o nielegalne wykorzystanie assetów należących do innego dewelopera . Koreański serwis This Is Game (podajemy za portalem PC Gamer ) poinformował, iż przynajmniej część materiałów wykorzystanych w Dark and Darker ma rzekomo należeć do studia Nexon .

Nasz kod został zbudowany od podstaw. Większość naszych zasobów została zakupiona na Unreal Engine Marketplace. Wszystkie inne zasoby oraz dokumenty dotyczące projektu gry zostały stworzone we własnym zakresie. Zostało to już sprawdzone przez zewnętrzną agencję. I o ile nam wiadomo, nie można objąć prawami autorskimi gatunku gry. Jeśli chodzi o pozew, to uważamy, że jest to osobna – prywatna – kwestia, którą podniósł jeden z członków naszego zespołu. Żaden pozew nie został złożony przeciwko IRONMACE.

Skradzione assety pochodzą rzekomo z projektu studia Nexon o nazwie P3, który został ujawniony jeszcze w 2021 roku. Później gra przeszła metamorfozę i zmieniła nazwę na P7, co miało być powodem zwolnienia kilku pracowników. Wiceprezes studia, Dae-Hwon Kim, twierdzi, iż ci zwolnieni pracownicy to obecni deweloperzy IRONMACE, którzy mieli nielegalnie wykorzystać materiały oraz aktywa, nad którymi pracowano w Nexon .

Później otrzymaliśmy komunikat zespołu prawnego Nexon dla pracowników:

Lider A [związany ze sprawą pracownik studia, którego tożsamości firma nie chce zdradzać – dop. red.], ówczesny szef zespołu projektowego P3, spowodował wyciek tysięcy plików, w tym kodów źródłowych oraz kompilacji w większości związanych z rozwojem projektu, na zewnętrzny serwer, którego był właścicielem. Odkryliśmy, iż Lider A zasugerował także swoim kolegom z zespołu odejście z firmy i wspólną pracę nad grą przypominającą P3.

IRONMACE

Dark and Darker zniknęło z oferty sklepu Steam

Trzy dni temu gra Dark and Darker została całkowicie usunięta z platformy Steam. Stało się to oczywiście z powodu oskarżeń firmy Nexon, która twierdzi, iż doszło do naruszenia praw autorskich w oparciu o ustawę DMCA.

Doniesienia zostały potwierdzone przez rzecznika dewelopera na oficjalnym serwerze gry na Discordzie:

(…) niedawno otrzymaliśmy od firmy Nexon pismo, w którym nawołuje nas do zaprzestania działań i oskarża o naruszenie DMCA na podstawie fałszywych stwierdzeń dotyczących Dark and Darker. Obecnie pracujemy z naszym zespołem prawnym, aby rozwiązać ten problem w możliwie jak najlepszy sposób. Ze względu na delikatny charakter tej sprawy musimy być ostrożni w naszych wypowiedziach, by nie narażać swojej reputacji. Prosimy Was o wyrozumiałość, gdyż pracujemy nad przywróceniem gry tak szybko, jak się da. Zrobimy wszystko, co możliwe dla naszych fanów. Dziękujemy!

Na ten moment musimy czekać na dalszy rozwój tej sprawy.