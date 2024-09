Colin Farrell powróci jako Pingwin? Aktor ma wątpliwości

Premiera serialu Pingwin już 20 września na platformie Max. Tymczasem aktor wypowiedział się na temat ewentualnego powrotu do roli.

W rozmowie z Total Film Farrell przyznał, że choć docenia i szanuje swoją rolę, była ona dla niego niezwykle wyczerpująca, zwłaszcza pod względem fizycznym. Z wywiadu wynika, że przygotowania do każdej sceny, w tym skomplikowany proces charakteryzacji, były dla aktora na tyle obciążające, że pod koniec pracy na planie odczuwał ogromne zmęczenie.

Już wkrótce Colin Farrell ponownie zaprezentuje się światu w roli Pingwina, super-łotra ze świata Batmana. Zbliża się premiera serialu Pingwin. Wcześniej postać pojawiła się w filmie The Batman Matta Reevesa. Czy aktor powróci jeszcze do tej roli?

Nie zrozum mnie źle… uwielbiałem to, ale trochę mnie to wciągnęło. Pod koniec narzekałem i jęczałem każdemu, kto tylko chciał mnie słuchać że cholernie chcę, żeby to już się skończyło. Próbowałem im powiedzieć, że jestem im "zrzędliwie wdzięczny". Nadal byłem wdzięczny i zaszczycony - dorastałem oglądając Burgessa Mereditha, a potem zachwycałem się Dannym DeVito - więc będąc częścią tej galerii konkretnych odtwórców i wariacji tych historii naprawdę czułem się uprzywilejowany. Ale pod koniec...

Farrell z humorem wspominał, jak narzekał pod koniec kręcenia serialu, choć jednocześnie zaznaczył, że czuje się zaszczycony, będąc częścią historii Pingwina. Mimo trudności, aktor nie wyklucza powrotu do roli w przyszłości, sugerując, że może za rok mógłby ponownie wcielić się w tę postać, choć na tą chwilę, ma on serdecznie dosyć "pieprzonego garnituru i pieprzonej głowy”, jak przyznał w wywiadzie.

Choć Farrell nie jest pewny, czy zagra w ewentualnym drugim sezonie serialu Pingwin, potwierdzone jest, że powróci jako Pingwin w filmie The Batman Part II Matta Reevesa. Co ciekawe, serial Pingwin nie będzie zawierał pojawienia się Batmana, co sprawia, że pełne starcie pomiędzy Pattinsonem a Farrellem nastąpi dopiero w kontynuacji filmowej.

Serial Pingwin jest zarówno spn-offem, sequelem, jak i prequelem. Akcja rozpoczyna się tydzień po wydarzeniach z filmu The Batman i przedstawia drogę Oswalda Cobblepota do władzy w kryminalnym półświatku Gotham. Już teraz, na potrzeby promocji, serial porównywany jest do klasycznego gangsterskiego filmu Człowiek z blizną. Premiera na Max – 20 września. Serial ma stanowić fabularny pomost pomiędzy pierwszym, a drugim filmem o Batmanie Matta Reevesa. Jak już teraz wiadomo, plany uwzględniają także trzeci film.