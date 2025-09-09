Ta gwiazda miała zagrać w skasowanym przez Disneya remake’u. Projekt ostatecznie odłożono na półkę

Gwiazda wzięła udział w przesłuchaniu, ale bez powodzenia.
Po kinowej porażce Śnieżki Disney postanowił anulować prace nad co najmniej dwoma aktorskimi remake’ami swoich animacji. Jednym z tytułów byli Arystokraci, zaś drugim Zaplątani. Teraz ciekawostką o pracach nad filmem podzieliła się Gigi Hadid, supermodelka i influencerka, która w rozmowie z magazynem Vogue przyznała, że brała udział w castingu do roli Roszpunki.
Gigi Hadid wzięła udział w przesłuchaniu do roli w aktorskiej wersji Zaplątanych
Hadid wyznała, że przygotowania do przesłuchania były dla niej poważnym wyzwaniem. Modelka dodała, że mimo iż finalnie nie otrzymała roli, była dumna z efektu swojej próby.
Byłam naprawdę zadowolona ze swojej sceny. Śpiewanie… wiedziałam, że wybiorą profesjonalną wokalistkę, ale pokażę ci później moją scenę z castingu – zdradziła Hadid.
Gwiazda przyznała również, że do udziału w przesłuchaniu przygotowywała się wyjątkowo starannie, biorąc nawet lekcje śpiewu. Choć Disney na razie odłożył realizację Zaplątanych na półkę, Hadid nie ukrywa, że doświadczenie to umocniło w niej chęć rozwijania aktorskiej kariery.
Pierwsze informacje o aktorskiej adaptacji animacji pojawiły się w 2024 roku. Za kamerą miał stanąć Michael Gracey, znany z Króla rozrywki, a scenariusz powierzono Jennifer Kaytin Robinson, autorki m.in. filmowej wersji Koszmar minionego lata.
Zaplątani w wersji animowanej zadebiutowali w 2010 roku i okazali się ogromnym sukcesem, przynosząc wytwórni 592 miliony dolarów przychodu na świecie. Film zdobył świetne recenzje, a piosenka „When Will My Life Begin” uzyskała nominację do Oscara. Produkcja doczekała się także krótkometrażówki I żyli długo i zaplątani oraz serialu.
