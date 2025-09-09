Ta gwiazda miała zagrać w skasowanym przez Disneya remake’u. Projekt ostatecznie odłożono na półkę

Gwiazda wzięła udział w przesłuchaniu, ale bez powodzenia.

Po kinowej porażce Śnieżki Disney postanowił anulować prace nad co najmniej dwoma aktorskimi remake’ami swoich animacji. Jednym z tytułów byli Arystokraci, zaś drugim Zaplątani. Teraz ciekawostką o pracach nad filmem podzieliła się Gigi Hadid, supermodelka i influencerka, która w rozmowie z magazynem Vogue przyznała, że brała udział w castingu do roli Roszpunki.

Gigi Hadid wzięła udział w przesłuchaniu do roli w aktorskiej wersji Zaplątanych

Hadid wyznała, że przygotowania do przesłuchania były dla niej poważnym wyzwaniem. Modelka dodała, że mimo iż finalnie nie otrzymała roli, była dumna z efektu swojej próby.