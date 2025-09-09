Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gwiazda miała zagrać w skasowanym przez Disneya remake’u. Projekt ostatecznie odłożono na półkę

Radosław Krajewski
2025/09/09 14:15
Gwiazda wzięła udział w przesłuchaniu, ale bez powodzenia.

Po kinowej porażce Śnieżki Disney postanowił anulować prace nad co najmniej dwoma aktorskimi remake’ami swoich animacji. Jednym z tytułów byli Arystokraci, zaś drugim Zaplątani. Teraz ciekawostką o pracach nad filmem podzieliła się Gigi Hadid, supermodelka i influencerka, która w rozmowie z magazynem Vogue przyznała, że brała udział w castingu do roli Roszpunki.

Gigi Hadid

Gigi Hadid wzięła udział w przesłuchaniu do roli w aktorskiej wersji Zaplątanych

Hadid wyznała, że przygotowania do przesłuchania były dla niej poważnym wyzwaniem. Modelka dodała, że mimo iż finalnie nie otrzymała roli, była dumna z efektu swojej próby.

Byłam naprawdę zadowolona ze swojej sceny. Śpiewanie… wiedziałam, że wybiorą profesjonalną wokalistkę, ale pokażę ci później moją scenę z castingu – zdradziła Hadid.

Gwiazda przyznała również, że do udziału w przesłuchaniu przygotowywała się wyjątkowo starannie, biorąc nawet lekcje śpiewu. Choć Disney na razie odłożył realizację Zaplątanych na półkę, Hadid nie ukrywa, że doświadczenie to umocniło w niej chęć rozwijania aktorskiej kariery.

GramTV przedstawia:

Pierwsze informacje o aktorskiej adaptacji animacji pojawiły się w 2024 roku. Za kamerą miał stanąć Michael Gracey, znany z Króla rozrywki, a scenariusz powierzono Jennifer Kaytin Robinson, autorki m.in. filmowej wersji Koszmar minionego lata.

Zaplątani w wersji animowanej zadebiutowali w 2010 roku i okazali się ogromnym sukcesem, przynosząc wytwórni 592 miliony dolarów przychodu na świecie. Film zdobył świetne recenzje, a piosenka „When Will My Life Begin” uzyskała nominację do Oscara. Produkcja doczekała się także krótkometrażówki I żyli długo i zaplątani oraz serialu.

Źródło:https://variety.com/2025/film/news/gigi-hadid-tangled-audition-rapunzel-live-action-movie-1236511962/

Popkultura
Disney
remake
anulowany
przesłuchanie
casting
Zaplątani
skasowany film
aktorska wersja
Gigi Hadid
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

