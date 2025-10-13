Zaloguj się lub Zarejestruj

Ta gra mogła wyglądać bajecznie, ale Microsoft postanowił ją porzucić

Jakub Piwoński
2025/10/13 12:30
Raport ujawnia screenshoty z gry, która została skasowana.

W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z Everwild, gry wieloosobowej, która ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego – co odbiło się echem w branży. Tytuł, zapowiedziany w 2019 roku jako kolejny duży projekt studia na konsolę Xbox, miał przenieść graczy do magicznego lasu i zaoferować tryb wieloosobowy. Na zapowiedziach się skończyło.

Everwild – tak mogła wyglądać porzucona gra

Jak wskazuje raport serwisu Mp1st, zdjęcia pokazują między innymi projekty postaci, menu gry, fragmenty scenerii i bohatera grywalnego. Nie zabrakło też elementów przypominających system ogrodnictwa. Choć materiały wyglądają obiecująco, warto pamiętać, że ich autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona. Ale już teraz budzą pytania o to, jakie byłoby Everwild, gdyby doszło do skutku.

Everwild miał być w fazie grywalnej, zanim projekt został anulowany. Przyczyną była fala zwolnień w Microsoft i restrukturyzacja studia. Wraz z nim odwołano także m.in. Perfect Dark i Project Blackbird. Dla Rare, które obecnie skupia się przede wszystkim na Sea of Thieves, Everwild mogło być nowym, odświeżającym tytułem w katalogu Microsoftu.

Ujawnienie screenshotów rodzi pytanie – czy Microsoft w przyszłości przywróci projekt lub przynajmniej wykorzysta jego pomysły w innych grach? Czy byłby ku temu potencjał? Sami oceńcie.http

Źródło:https://insider-gaming.com/rare-cancelled-everwild-screenshots-report/

Tagi:

News
screeny
Rare
skasowany projekt
Everwild
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

