Ta gra mogła wyglądać bajecznie, ale Microsoft postanowił ją porzucić

W sieci pojawiły się zrzuty ekranu z Everwild, gry wieloosobowej, która ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego – co odbiło się echem w branży. Tytuł, zapowiedziany w 2019 roku jako kolejny duży projekt studia na konsolę Xbox, miał przenieść graczy do magicznego lasu i zaoferować tryb wieloosobowy. Na zapowiedziach się skończyło.

Everwild – tak mogła wyglądać porzucona gra

Jak wskazuje raport serwisu Mp1st, zdjęcia pokazują między innymi projekty postaci, menu gry, fragmenty scenerii i bohatera grywalnego. Nie zabrakło też elementów przypominających system ogrodnictwa. Choć materiały wyglądają obiecująco, warto pamiętać, że ich autentyczność nie została oficjalnie potwierdzona. Ale już teraz budzą pytania o to, jakie byłoby Everwild, gdyby doszło do skutku.