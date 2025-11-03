Zaloguj się lub Zarejestruj

Tak mogła wyglądać ta gra. Zrzuty ekranu z anulowanego Contraband pokazują wizję Avalanche Studios

Patrycja Pietrowska
2025/11/03 14:00
Materiały pochodzące z portfolio artysty UI pokazują wizję Avalanche Studios.

Do sieci przedostały się zrzuty ekranu, które pochodzą z anulowanej gry Contraband, tytułu mającego być ekskluzywnym dla konsol Xbox. Ujawnione materiały dają społeczności wgląd w to, jak ostatecznie wyglądałaby ta wieloosobowa produkcja, gdyby jej twórcy nie wstrzymali prac.

Contraband
Contraband

Zrzuty ekranu z anulowanej gry Contraband ujawniają, jak wyglądałaby produkcja Xbox

Gra Contraband była rozwijana przez Avalanche Studios. Tytuł po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 2021 roku podczas targów E3. Przez lata można było dostrzec niepokojące sygnały: aktualizacje na temat projektu były rzadkie, a sama gra bywała nieobecna na kluczowych prezentacjach Microsoftu.

Najgorsze przypuszczenia zostały potwierdzone w sierpniu, kiedy studio ogłosiło wstrzymanie aktywnego procesu deweloperskiego. Ruch ten miał na celu dokładną ocenę przyszłości Contraband. Decyzja ta pociągnęła za sobą niestety zwolnienia pracowników. Chociaż gra nie została definitywnie anulowana, brak jakichkolwiek kolejnych informacji sprawia, że jest to wysoce prawdopodobny scenariusz.

Teraz, dzięki odkryciu portfolio jednego z artystów pracujących nad interfejsem użytkownika Contraband, mamy bardziej namacalny dowód na to, jaką wizję Avalanche Studios chciało zrealizować. Zrzuty ekranu, znalezione przez MP1st, ukazują wygląd interfejsu oraz ogólny design z wyraźnymi odniesieniami do stylu retro. Zgodnie z ujawnionymi informacjami, gracze mieli łączyć się w zespoły, liczące maksymalnie czterech osób, aby wspólnie przystępować do sesji i wykonywać misje na dostępnych mapach. Jeden ze zrzutów ekranu przedstawia mapę, nazwaną „Downtown”.

Źródło:https://insider-gaming.com/contraband-screenshots-canceled-xbox-avalanche/

Patrycja Pietrowska

​Redaktorka Gram.pl. Szczególnie lubi symulatory, survivale, gry strategiczne i ekonomiczne. Poza wirtualnym światem kolekcjonuje płyty z muzyką.

