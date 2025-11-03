Tak mogła wyglądać ta gra. Zrzuty ekranu z anulowanego Contraband pokazują wizję Avalanche Studios

Do sieci przedostały się zrzuty ekranu, które pochodzą z anulowanej gry Contraband, tytułu mającego być ekskluzywnym dla konsol Xbox. Ujawnione materiały dają społeczności wgląd w to, jak ostatecznie wyglądałaby ta wieloosobowa produkcja, gdyby jej twórcy nie wstrzymali prac.

Gra Contraband była rozwijana przez Avalanche Studios. Tytuł po raz pierwszy ujrzał światło dzienne w 2021 roku podczas targów E3. Przez lata można było dostrzec niepokojące sygnały: aktualizacje na temat projektu były rzadkie, a sama gra bywała nieobecna na kluczowych prezentacjach Microsoftu.