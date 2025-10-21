Kylo Ren miał powrócić we własnym filmie z Gwiezdnych wojen. Disney powiedział stanowcze „nie”

W tym przypadku ciężko dziwić się wytwórni.

W najnowszym wywiadzie Adam Driver ujawnił, że przez dwa lata pracował wraz ze Stevenem Soderberghiem, twórcą Ocean's Eleven, Solaris oraz Magic Mike, nad autorskim filmem osadzonym w uniwersum Gwiezdnych wojen. Produkcja miała nosić tytuł The Hunt for Ben Solo i opowiadać o losach Kylo Rena po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie. Gwiezdne wojny – Adam Driver i Steven Soderbergh pracowali nad filmem o Kylo Renie Za wstępną koncepcję odpowiadał Soderbergh wspólnie z Rebeccą Blunt, scenarzystką filmu Logan Lucky. Później do zespołu dołączył Scott Z. Burns, który opracował ostateczną wersję scenariusza.

Zawsze chciałem wrócić do Gwiezdnych wojen. Rozmawialiśmy o tym już w 2021 roku, kiedy Kathleen Kennedy się ze mną skontaktowała. Powtarzałem wtedy, że jeśli pojawi się świetny reżyser i dobra historia, wejdę w to natychmiast. Uwielbiałem tę postać i granie jej dawało mi ogromną satysfakcję. Aktor podkreślił, że planowany film miał być bardziej kameralny i skupiony na postaciach, w duchu klasycznego Imperium kontratakuje: To miał być film stworzony z pasją, oparty na emocjach bohaterów. Dla mnie Imperium kontratakuje to wzór tego, jak powinien wyglądać film z serii Gwiezdnych wojen. Projekt został zaprezentowany kierownictwu Lucasfilm, w tym Kathleen Kennedy, Dave’owi Filoniemu i Cary Beck. Według Drivera zespół Lucasfilm był zachwycony pomysłem, jednak decyzja Disneya zakończyła prace nad filmem. Przekazaliśmy scenariusz Lucasfilmowi i wszyscy byli na tak. Doskonale rozumieli naszą wizję i sens tej historii. Potem pokazaliśmy go Bobowi Igerowi i Alanowi Bergmanowi, a oni odrzucili projekt. Uznali, że nie widzą sposobu, w jaki Ben Solo mógłby nadal żyć. I to był koniec tego projektu.

GramTV przedstawia:

Soderbergh również odniósł się do sytuacji w wywiadzie: Świetnie się bawiłem, tworząc ten film w swojej głowie. Szkoda, że fani nigdy go nie zobaczą. Driver nie ukrywał rozczarowania decyzją studia: To był jeden z najfajniejszych projektów, w jakich kiedykolwiek uczestniczyłem – podsumował aktor. Ciężko się jednak dziwić Disneyowi, że odmówili zrobienia filmu o Kylo Renie po wydarzeniach ze Skywalker. Odrodzenie, w którym ta postać ginie. Co prawda to właśnie w dziewiątej części do życia przywrócono Imperatora Palpatine’a i to bez jakichkolwiek wyjaśnień, co do dzisiaj funkcjonuje jako internetowy mem. Najwyraźniej studio chciało uniknąć kolejnego gniewu fanów Gwiezdnych wojen przy przywracaniu postaci, którą dopiero co zdecydowali się uśmiercić. Adam Driver po raz pierwszy wcielił się w Kylo Rena w Przebudzeniu Mocy z 2015 roku, a następnie powrócił w Ostatnim Jedi i Skywalker. Odrodzenie. Choć planowany film o Benie Solo nigdy nie powstanie, pomysł ten pokazuje, jak silne emocje wciąż budzi historia upadłego i odkupionego potomka rodu Skywalkerów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.