Rare komentuje skasowanie Everwild. „To odbiło się echem w całym studiu”

Na początku lipca Microsoft ogłosił masowe zwolnienia w działach związanych z grami, co doprowadziło m.in. do anulowania Everwild – ambitnego projektu Rare zapowiedzianego jeszcze w 2019 roku. Studio do tej pory nie komentowało decyzji, ale teraz po raz pierwszy oficjalnie odniosło się do sprawy.

Everwild – Rare żegna się z projektem

Komentarz pojawił się na początku najnowszego wideo deweloperskiego poświęconego Sea of Thieves. Jeden z przedstawicieli Rare zaznaczył, że chociaż skasowanie Everwild nie wpłynęło bezpośrednio na rozwój ich pirackiej gry, to decyzja miała ogromny wpływ na morale całego zespołu: