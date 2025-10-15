Legendarny deweloper żegna się z Rare. „Dziękuję wszystkim, którzy grali”

Gregg Mayles, twórca stojący za sukcesem serii Banjo-Kazooie i Donkey Kong Country, potwierdził zakończenie współpracy z firmą Rare. Zaliczany do najbardziej doświadczonych i cenionych projektantów w studiu, ogłosił koniec swojej trwającej ponad 35 lat służby.

Legenda Rare odchodzi po 35 latach. Twórca Banjo-Kazooie żegna się z firmą

W swoim pożegnalnym komunikacie deweloper złożył podziękowania wszystkim, którzy grali w gry, w których tworzeniu uczestniczył, a także wyraził wdzięczność wobec kolegów, którzy pracowali u jego boku. Na pamiątkę swojego odejścia Mayles podzielił się „ostatnim rymem”, co stanowiło nawiązanie do poetyckich wstawek często obecnych w jego grach.