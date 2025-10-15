Legendarny deweloper żegna się z Rare. „Dziękuję wszystkim, którzy grali”

Gregg Mayles, twórca stojący za sukcesem serii Banjo-Kazooie i Donkey Kong Country, potwierdził zakończenie współpracy z firmą Rare. Zaliczany do najbardziej doświadczonych i cenionych projektantów w studiu, ogłosił koniec swojej trwającej ponad 35 lat służby.
Legenda Rare odchodzi po 35 latach. Twórca Banjo-Kazooie żegna się z firmą
W swoim pożegnalnym komunikacie deweloper złożył podziękowania wszystkim, którzy grali w gry, w których tworzeniu uczestniczył, a także wyraził wdzięczność wobec kolegów, którzy pracowali u jego boku. Na pamiątkę swojego odejścia Mayles podzielił się „ostatnim rymem”, co stanowiło nawiązanie do poetyckich wstawek często obecnych w jego grach.
Dziś był mój ostatni dzień w Rare. Dziękuję wszystkim, którzy grali i czerpali przyjemność z gier, przy których tworzeniu miałem okazję uczestniczyć. Dziękuję również wszystkim osobom, z którymi współpracowałem przy tych projektach. Wydało mi się stosowne pożegnać wierszem – ostatnim rymem na koniec!
Mayles był jednym z najwcześniej zatrudnionych projektantów w zespole Rare. Jego kariera w studiu rozpoczęła się od gry Solar Jetman, która miała swoją premierę w 1990 roku. Przez lata ugruntował swoją pozycję jako jeden z najbardziej cenionych reżyserów gier w firmie. Był odpowiedzialny za szereg tytułów, w tym Donkey Kong Country i jego sequel, a także Banjo-Kazooie oraz Banjo-Tooie. W jego dorobku znajdują się również takie produkcje jak Viva Pinata i Grabbed by the Ghoulies.
Ponadto Mayles pełnił funkcję dyrektora kreatywnego przy Sea of Thieves. W sumie, w ciągu swojej długiej kariery w Rare, deweloper miał udział w tworzeniu prawie 30 gier.
