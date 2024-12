Everwild nie zostało porzucone. Świąteczna kartka studia Rare źródłem nadziei

Kilka miesięcy temu jeden z branżowych insiderów informował, że Everwild od twórców Sea of Thieves wciąż powstaje. Część osób obawiała się bowiem, że wspomniana produkcja trafiła do kosza. Deweloperzy ze studia Rare postanowili tymczasem podgrzać nieco atmosferę i przypomnieć graczom o istnieniu Everwild.

Rare przypomina graczom o Everwild

W tym tygodniu na oficjalnym profilu studia Rare na portalu społecznościowym Instagram opublikowano życzenia świąteczno-noworoczne. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie załączony do wpisu obrazek. Udostępniona przez deweloperów grafika daje bowiem jasno do zrozumienia, że wspomniany zespół nie porzucił Everwild.



Rare załączyło bowiem do swoich życzeń nową grafikę koncepcyjną z Everwild. Opublikowany przez studio obrazek przedstawia ogromne drzewo na tle jasnego nieba, obok którego znajdują się dwie postacie. Pierwsza z nich wygląda na człowieka, a druga fantastyczne stworzenie przypominające swoim wyglądem jelenia.



Niestety Rare nie podzieliło się żadnymi nowymi informacjami na temat Everwild. Niewykluczone jednak, że zmieni się to w przyszłym roku. Zainteresowanym nie pozostaje jednak na ten moment nic innego, jak uzbroić się w cierpliwość i uważnie śledzić dalsze poczynania twórców Sea of Thieves.



Na koniec przypomnijmy, że Everwild jest grą tworzoną z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Na ten moment nie znamy jednak nawet przybliżonego terminu premiery wspomnianej produkcji. Warto natomiast pamiętać, że w dniu swojego debiutu nadchodząca gra twórców Sea of Thieves ma trafić również do usługi Xbox Game Pass.