Powstaje unikatowe science fiction, będące duchowym spadkobiercą Na skraju jutra. Keanu Reeves główną gwiazdą

Nowy projekt science fiction z udziałem Keanu Reevesa i reżysera Deadpoola, Tima Millera, nabiera rozpędu. Jak poinformował The Hollywood Reporter, Warner Bros finalizuje umowę na realizację filmu Shiver, który połączy elementy kina survivalowego i akcji w pętli czasowej. Film już teraz określany jako duchowy spadkobierca Na skraju jutra z Tomem Cruisem, połączony z tonem 183 metry strachu z Blake Lively.

Shiver – Keanu Reeves w duchowym spadkobiercy Na skraju jutra

Szczegóły fabuły na razie pozostają owiane tajemnicą, ale według pierwszych przecieków akcja skupi się na przemytniku, który podczas zlecenia na Morzu Karaibskim wpada w niebezpieczną intrygę. Otoczony przez ciała, uzbrojonych najemników i krwiożercze rekiny, bohater zostaje uwięziony w śmiertelnej pętli czasowej. Jedyną szansą na przeżycie będzie przerwanie tego cyklu.