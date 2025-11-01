Powstaje unikatowe science fiction, będące duchowym spadkobiercą Na skraju jutra. Keanu Reeves główną gwiazdą

Nowy projekt science fiction z udziałem Keanu Reevesa i reżysera Deadpoola, Tima Millera, nabiera rozpędu. Jak poinformował The Hollywood Reporter, Warner Bros finalizuje umowę na realizację filmu Shiver, który połączy elementy kina survivalowego i akcji w pętli czasowej. Film już teraz określany jako duchowy spadkobierca Na skraju jutra z Tomem Cruisem, połączony z tonem 183 metry strachu z Blake Lively.
Shiver – Keanu Reeves w duchowym spadkobiercy Na skraju jutra
Szczegóły fabuły na razie pozostają owiane tajemnicą, ale według pierwszych przecieków akcja skupi się na przemytniku, który podczas zlecenia na Morzu Karaibskim wpada w niebezpieczną intrygę. Otoczony przez ciała, uzbrojonych najemników i krwiożercze rekiny, bohater zostaje uwięziony w śmiertelnej pętli czasowej. Jedyną szansą na przeżycie będzie przerwanie tego cyklu.
Za scenariusz odpowiada Ian Shorr, znany z filmu science fiction W nieskończoność z Markiem Wahlbergiem oraz horroru komediowego Biurowa rebelia. Reżyserią zajmie się Tim Miller, który zasłynął jako twórca pierwszego Deadpoola oraz jako autor animowanej antologii Miłość, śmierć i roboty dla Netflixa.
Produkcją Shiver zajmą się Aaron Ryder, który pracował przy Inwestorzy amatorzy oraz Reminiscencja, a także Matthew Vaughn, twórca serii Kingsman. Dla Keanu Reevesa będzie to kolejna próba powrotu na kinowy szczyt po chłodnym przyjęciu dwóch ostatnich produkcji: spin-offu Ballerina z uniwersum Johna Wicka oraz komedii Anioł stróż w reżyserii Aziza Ansariego. Aktor jednak nie zwalnia tempa i przygotowuje się również do pracy nad BRZRKR, ekranizacją własnego komiksu dla Netflixa.
Film Shiver nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Debiutu możemy spodziewać się w 2027 lub 2028 roku.
