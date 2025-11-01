Zaloguj się lub Zarejestruj

Powstaje unikatowe science fiction, będące duchowym spadkobiercą Na skraju jutra. Keanu Reeves główną gwiazdą

Radosław Krajewski
2025/11/01 13:30
0
0

To będzie coś niezwykłego.

Nowy projekt science fiction z udziałem Keanu Reevesa i reżysera Deadpoola, Tima Millera, nabiera rozpędu. Jak poinformował The Hollywood Reporter, Warner Bros finalizuje umowę na realizację filmu Shiver, który połączy elementy kina survivalowego i akcji w pętli czasowej. Film już teraz określany jako duchowy spadkobierca Na skraju jutra z Tomem Cruisem, połączony z tonem 183 metry strachu z Blake Lively.

Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia
Dzień, w którym zatrzymała się Ziemia

Shiver – Keanu Reeves w duchowym spadkobiercy Na skraju jutra

Szczegóły fabuły na razie pozostają owiane tajemnicą, ale według pierwszych przecieków akcja skupi się na przemytniku, który podczas zlecenia na Morzu Karaibskim wpada w niebezpieczną intrygę. Otoczony przez ciała, uzbrojonych najemników i krwiożercze rekiny, bohater zostaje uwięziony w śmiertelnej pętli czasowej. Jedyną szansą na przeżycie będzie przerwanie tego cyklu.

Za scenariusz odpowiada Ian Shorr, znany z filmu science fiction W nieskończoność z Markiem Wahlbergiem oraz horroru komediowego Biurowa rebelia. Reżyserią zajmie się Tim Miller, który zasłynął jako twórca pierwszego Deadpoola oraz jako autor animowanej antologii Miłość, śmierć i roboty dla Netflixa.

GramTV przedstawia:

Produkcją Shiver zajmą się Aaron Ryder, który pracował przy Inwestorzy amatorzy oraz Reminiscencja, a także Matthew Vaughn, twórca serii Kingsman. Dla Keanu Reevesa będzie to kolejna próba powrotu na kinowy szczyt po chłodnym przyjęciu dwóch ostatnich produkcji: spin-offu Ballerina z uniwersum Johna Wicka oraz komedii Anioł stróż w reżyserii Aziza Ansariego. Aktor jednak nie zwalnia tempa i przygotowuje się również do pracy nad BRZRKR, ekranizacją własnego komiksu dla Netflixa.

Film Shiver nie ma jeszcze oficjalnej daty premiery. Debiutu możemy spodziewać się w 2027 lub 2028 roku.

Źródło:https://www.hollywoodreporter.com/movies/movie-news/keanu-reeves-tim-miller-shiver-1236412487/

Tagi:

Popkultura
screeny
film
kino
science fiction
Keanu Reeves
Warner Bros. Discovery
Tim Miller
Shiver
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112