Szybcy i wściekli 11 w produkcyjnym chaosie. Szósty scenarzysta podejmuje próbę ratowania finału

Prace nad Szybcy i wściekli 11 od dawna nie przebiegają zgodnie z planem. Choć wydawało się, że znamy już datę premiery widowiska, według branżowych doniesień produkcja finałowej części serii wciąż nie ma ukończonego scenariusza, a część obsady nie podpisała jeszcze kontraktów. W tle pojawiają się też informacje, że studio Universal oczekuje znaczących cięć budżetowych względem poprzedniej części.

Szybcy i wściekli 11 – czy z nowym scenarzystą film w końcu nabierze kształtu?

Mimo tych problemów, o filmie wiemy już, że jest roboczo określany jako Fast Forever. Z kolei datę premiery wyznaczono na 2028 roku. Pytanie jednak, czy uda się jej dotrzymać, skoro projekt od miesięcy zmaga się z kolejnymi przeszkodami i zmianami koncepcji.