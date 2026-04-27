Jason Statham nie zwalnia tempa. Aktor ponownie połączy siły z twórcą Pszczelarza i Fachowca

Aktor wraca do współpracy z Davidem Ayerem — i znów celuje w mocne kino akcji.

Niedawno do sieci trafił zwiastun filmu Buntownik, który zadebiutuje jeszcze tego lata i już zdążył przyciągnąć uwagę fanów kina akcji. To jednak nie jedyna dobra wiadomość dla fanów Jason Statham, który najwyraźniej przygotowuje kolejne głośne projekty. Aktor ponownie nawiąże współpracę z reżyserem Pszczelarza, czyli Davidem Ayerem, co dla wielu widzów jest jasnym sygnałem, czego można się spodziewać. Jason Statham dostanie amnezji w filmie John Doe Nowy projekt nosi tytuł John Doe i już teraz zapowiada się na kolejne dynamiczne widowisko osadzone w charakterystycznym stylu Ayera. Produkcja ma zostać zaprezentowana na trwającym rynku filmowym w Cannes, gdzie będą poszukiwani partnerzy i dystrybutorzy. Zdjęcia do filmu mają ruszyć we wrześniu 2026 roku, co sugeruje dość szybkie tempo realizacji.

Fabuła filmu skupi się na mężczyźnie, który budzi się bez pamięci — nie zna swojego imienia ani przeszłości. Jedynym tropem jest twarz kobiety o imieniu Eliza, która nie daje mu spokoju i staje się kluczem do odkrycia prawdy. Wraz z powracającymi fragmentami wspomnień bohater odkrywa, że był częścią tajemniczej operacji, która wciąż trwa i ma poważne konsekwencje. Sytuacja szybko się komplikuje, bo osoby odpowiedzialne za jego przeszłość zaczynają go ścigać, chcąc zatrzeć wszelkie ślady.

To kolejna współpraca Ayera i Stathama po sukcesie Pszczelarza oraz projekcie Fachowiec, który również wpisuje się w ich wspólną stylistykę. Za scenariusz odpowiada Zak Penn, mający na koncie wysokobudżetowe produkcje, takie jak Player One czy Avengers. Jego doświadczenie sugeruje, że film może mieć nie tylko dynamiczną akcję, ale też bardziej rozbudowaną fabułę. Wszystko wskazuje na to, że Statham nie zamierza zwalniać i konsekwentnie umacnia swoją pozycję jako jeden z najważniejszych aktorów kina akcji ostatnich lat. Kolejny projekt z Ayerem może tylko wzmocnić ten trend i przyciągnąć do kin szeroką publiczność.

Jakub Piwoński Dziennikarz filmowy, krytyk. Lubi otwarte podejście do kina i popkultury. Fantastykę w każdej postaci przeplata seansami klasyki. Gdy akurat nie gra w Diablo 4, nie pogardzi dobrym komiksem i książką.










