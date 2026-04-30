World of Warcraft 2 to zły pomysł? Były prezes Blizzarda komentuje własną wizję

Mikołaj Berlik
2026/04/30 12:30
Mike Ybarra ujawnia kulisy decyzji i rolę prezesa przy tworzeniu gier.

Mike Ybarra, były prezes Blizzard Entertainment, odniósł się do swoich dawnych pomysłów na rozwój World of Warcraft. W trakcie dyskusji z graczami przyznał, że rozważał stworzenie sequela kultowego MMORPG, choć dziś ocenia ten kierunek jako potencjalnie błędny.

World of Warcraft – pomysły na rozwój i kontrowersyjny sequel

Dyskusja rozpoczęła się od komentarza Ybarry sugerującego, że World of Warcraft potrzebuje swego rodzaju „resetu”. To szybko wywołało reakcję społeczności, która zaczęła dopytywać o konkretne działania z okresu, gdy kierował firmą. W odpowiedzi były prezes ujawnił kilka koncepcji, które brał pod uwagę.

Wśród nich znalazły się plany zwiększenia liczby rajdów oraz wprowadzenia rozwiązań skierowanych do najbardziej zaangażowanych graczy. Ybarra wspomniał również o pomyśle dodatku fabularnego skupionego na historii Króla Lisza, jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w uniwersum gry.

Najwięcej uwagi przyciągnęła jednak koncepcja stworzenia World of Warcraft 2. Zamiast rozwijać „jedynkę” kolejnymi rozszerzeniami, rozważano budowę nowej odsłony od podstaw. Sam Ybarra przyznał jednak, że taka decyzja mogłaby nie spotkać się z pozytywnym odbiorem i stanowić ryzykowny krok dla marki.

Były prezes podkreślił przy tym, że jego rola w procesie tworzenia gier była ograniczona. Ostateczne decyzje należą do reżysera projektu, który odpowiada za wizję artystyczną. Prezes może jedynie zgłaszać sugestie, które – jak zaznaczył – mogą zostać całkowicie zignorowane przez zespół deweloperski.

Ybarra wspomniał również, że jego własne pomysły mogłyby okazać się „okropnym kierunkiem” dla gry. To dość zaskakujące stanowisko, biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania części fanów wobec przyszłości marki.

Przypomnijmy, że World of Warcraft jest dostępne wyłącznie na PC.

